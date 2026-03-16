España presentará la candidatura de Luis Planas a la dirección de la FAO

El duelo entre España e Italia podría debilitar la posición europea frente a otros bloques como China o los países emergentes.

Esta decisión genera una pugna interna en la UE, que buscaba presentar un candidato europeo único para liderar la FAO.

La candidatura de Planas se enfrenta a la del italiano Maurizio Martina, actual número dos de la FAO y exministro de Agricultura de Italia.

España presentará la candidatura de Luis Planas, actual ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la dirección de la FAO.

España tiene previsto presentar la candidatura del actual ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a la dirección de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Así lo ha anunciado este lunes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

"Quiero anunciarles que España va a presentar la candidatura de Luis Planas a la dirección de la FAO. Es un proceso largo todavía, queda bastante, la decisión se tomará durante el verano de 2027", señaló Albares.

Añadió que la de Planas es "una candidatura española, pero que tiene vocación europea y que es también reflejo de la creencia que tiene España en el multilateralismo y en las Naciones Unidas en momentos en los que la seguridad alimentaria es algo absolutamente fundamental".

Planas es desde 2018 ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, además de diputado por Córdoba en la actualidad.

Desde agosto de 2019 el director general de la FAO es Qu Dongyu, primer ciudadano chino en dirigir esa organización.

El 2 de julio de 2023 Qu Dongyu fue reelegido para un segundo mandato de cuatro años.

Batalla con Italia

La candidatura de Planas desafía de lleno la apuesta adelantada de Giorgia Meloni por el italiano Maurizio Martina.

La jugada abre una guerra soterrada en el seno de la Unión Europea justo cuando los Veintisiete habían proclamado que necesitaban un candidato único europeo para recuperar el control político de un organismo clave en la seguridad alimentaria mundial.

Planas se convierte así en el rival directo de Martina, actual número dos de la FAO y exministro de Agricultura en Italia, que partía hasta ahora como favorito natural para encabezar la candidatura europea.

España reivindica su peso como potencia agroalimentaria, su condición de donante relevante del organismo y su posición estratégica como puente con América Latina y el Mediterráneo, pero al mismo tiempo introduce una fractura que puede debilitar la ofensiva europea frente a otros bloques como China o los países emergentes.

La candidatura del ministro español irrumpe en un tablero que los socios comunitarios creían haber ordenado en febrero, cuando los ministros de Agricultura de la UE acordaron que “ha llegado el momento” de que un europeo dirija la FAO tras más de medio siglo sin un nombre comunitario al frente.

Entonces se lanzó el mensaje de unidad: Europa es uno de los mayores contribuyentes al presupuesto del organismo y reclama una representación acorde a su peso financiero, su capacidad técnica y su ambición de modelar los estándares globales en agricultura y alimentación.

Esa foto de familia duró poco. Italia se apresuró a mover ficha con Martina, y ahora España responde con Planas, obligando a reabrir la negociación sobre la “candidatura única” que Bruselas quería tener cerrada con tiempo para proyectar la imagen de un bloque cohesionado.

En esa pugna interna, el italiano parte con ventajas objetivas. Martina juega en casa: la sede de la FAO está en Roma, él es ya subdirector general del organismo y gestiona desde hace años la relación con las autoridades italianas y con la propia Unión Europea.

Conoce la maquinaria interna, la burocracia y los equilibrios regionales de la organización, y se mueve con soltura en los pasillos donde se deciden las alianzas cruzadas entre África, Asia, América Latina y Europa.

Su pasado político también suma. Fue ministro de Agricultura entre 2014 y 2018, está bien conectado en el espacio socialdemócrata europeo y representa para Meloni una carta que le permite presentarse como anfitriona responsable ante sus socios, aunque él proceda del Partido Democrático.

España, con Planas, juega un perfil distinto. El ministro es un rostro conocido en Bruselas, con larga experiencia comunitaria y fama de negociador fino en la Política Agraria Común.

Moncloa subraya su capacidad para hablar el lenguaje de los agricultores mediterráneos y a la vez el de los despachos de la Comisión, y confía en explotar su proyección en América Latina para sumar votos cuando la batalla salga de la burbuja europea y se abra al conjunto de los Estados miembros de la FAO.

El riesgo es que el duelo ibérico‑italiano acabe rompiendo el mensaje de unidad europea justo cuando la UE había decidido plantar cara al avance de la influencia china en los organismos especializados de la ONU.

Si Roma y Madrid mantienen sus apuestas hasta el final, los Veintisiete pueden llegar divididos a la votación de 2027 y facilitar que otros bloques impulsen un candidato alternativo.

El desenlace, más que en las credenciales técnicas de Martina y Planas, se jugará en los próximos meses en la trastienda de las capitales: quién cede, qué obtiene a cambio y cómo se equilibra el reparto de poder europeo dentro y fuera de la FAO.