La inflación se mantiene en el 2,3% en febrero, justo antes del estallido de la guerra en Irán

El conflicto en Irán ha incrementado la incertidumbre sobre la evolución de la inflación, debido al repunte del precio del crudo.

La inflación subyacente interanual subió al 2,7%, su nivel más alto desde agosto de 2024.

La moderación de la inflación se debió a la bajada de los precios de la electricidad, que compensó subidas en combustibles, restauración y alimentos.

La inflación en España se mantuvo en el 2,3% en febrero, según el INE, igual que en enero.

La inflación se mantiene en el 2,3% en febrero, la misma cifra que el pasado mes de enero, según ha confirmado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato llega justo antes del estallido de la guerra en Irán, que ha incrementado la tensión en los mercados energéticos.

El organismo estadístico explica que la moderación en febrero se debe a la bajada de los precios de la electricidad, que contrarrestó las subidas en combustibles, restauración y alimentos.

En concreto, la tasa interanual de restaurantes y servicios de alojamiento repuntó tres décimas, hasta el 4,8%, mientras que el grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas subió hasta el 3,2% en comparación con febrero de 2025.

Por otra parte, la inflación subyacente interanual, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, se sitúa en el 2,7%, una décima más respecto al dato de enero. Se trata de su nivel más alto desde agosto de 2024, cuando también alcanzó el 2,7%.

El nuevo contexto geopolítico añade incertidumbre a la evolución de la inflación de cara a primavera. El conflicto en Irán ha provocado un repunte en la cotización del crudo y podría trasladarse a los precios de los carburantes y la electricidad si la situación se prolonga.

Términos mensuales

"Tenemos una inflación en el mes de febrero del entorno del 2,3%. Veremos cómo termina el mes de marzo, que se verá afectada por esta subida de los precios energéticos", ha declarado Carlos Cuerpo, en una entrevista en RNE.

En términos mensuales, el IPC subió un 0,4%, su mayor alza mensual desde el pasado mes de octubre, cuando aumentó un 0,7%.

Este repunte fue resultado del encarecimiento de restaurantes y servicios de alojamiento en un 0,9%, de la subida del transporte en un 0,8% por el alza de los precios de los combustibles para vehículos personales, y de los alimentos en un 0,6% por el mayor coste de las frutas y frutos de cáscara y de las hortalizas, legumbres y patatas.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) elevó una décima su tasa interanual en febrero, hasta el 2,5%, con una variación mensual del 0,4%.