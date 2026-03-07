El miedo a que el ahorro pierda valor dispara a la escuela 'online' de Sevilla participada por Renta 4 que apunta a la clase media

Las claves nuevo Generado con IA El miedo a la pérdida de valor del ahorro impulsa la demanda de formación en inversión entre la clase media, especialmente a través de la escuela online sevillana Traders Business School. Traders Business School, participada por Renta 4, ha experimentado un crecimiento del 77% en alumnos e ingresos en 2025, ofreciendo cursos accesibles desde 1.200 euros. La escuela cuenta con más de 6.000 alumnos de entre 18 y 80 años en más de veinte países, y planea traducir su contenido a inglés y portugués para ampliar su alcance. Gracias al apoyo de Renta 4, la escuela ha podido internacionalizarse, ampliar su plantilla y su catálogo formativo, incluyendo certificaciones reconocidas para asesores financieros.

Trading, criptomonedas o inversión en bolsa. Son algunas formas de mover el dinero, que habitualmente dominan las clases altas que pueden permitirse formaciones de más de 20.000 euros al año, pero que empiezan a registrar un boom desde Sevilla y de forma online entre toda suerte de bolsillos, azuzados por el miedo a que sus ahorros pierdan valor.

Por el impacto que tenga la inflación, esencialmente. Pero también está interesando cada vez más aprender a invertir lo que queda en el banco tras pagar deudas y gastos corrientes por la incertidumbre que hay sobre el futuro, especialmente con el impacto de las guerras.

Lo advierte Francisco Estrada, CEO y cofundador junto a Miguel Hernández de Traders Business School, una pyme sevillana nacida en 2019 y que experimenta un fuerte auge, con más de 6.000 alumnos ya por todo el mundo a los que ofrece cursos con un coste medio de 1.200 euros.

Participada por Renta 4, que cuenta con un 20% del capital, experimentan un fuerte crecimiento en los últimos cuatro años, con un aumento solo en 2025 del 77% tanto en alumnos como ingresos.

"Hoy en día la sociedad es más consciente de que o mueve su dinero, o pierde valor. Lo vemos en el supermercado o con las gasolinas, que van a subir mucho con la guerra de Irán", sostiene Estrada a EL ESPAÑOL-Invertia en las oficinas de esta escuela 'online'.

Inversores de hasta 80 años

En suma, el momento es propicio. "Se unen tres cosas: conocimiento de la situación financiera –inflación, desconcierto sobre la jubilación– formación online –en auge tras la pandemia– y que se han abierto las puertas a la inversión. Ya se ha democratizado la inversión, puede invertir cualquier persona".

Se refiere así a la facilidad para operar desde cualquier dispositivo, ya sea móvil, ordenador o tablet y también la variedad de opciones con la que se cuenta ahora. "Puedes invertir desde una estrategia de ahorro periódico de 50 euros al mes en un fondo indexado o en un ETF, hasta cantidades más importantes en bolsa", remarca.

Todo este escenario explica el boom de lo que surgió como start up de dos economistas que se conocieron durante una formación en bolsa.

Aquella enseñanza, en un aula física, sirvió de germen para la idea. "Decidimos trasladar la experiencia presencial a una online".

Lo hicieron con expertos en varios campos de inversión, tutorías personalizadas "ilimitadas" mientras dura la formación, que se extiende entre tres y doce meses y no exige contar con formación económica previa.

Pero sí poner en práctica lo que se va aprendiendo. Por ejemplo: abrir la cuenta en un bróker, abrir y cerrar una operación o medir el riesgo de una apuesta financiera.

Cuentan con alumnos de entre 18 y 80 años, de los que el 40% son mujeres. A ellos les enseñan que se puede invertir a partir de cualquier cantidad, alejándose del perfil profesional y elitista de los expertos en inversión.

"Tienes los high tickets, que son 20.000 euros en una formación muy tradicional en Madrid o Barcelona o lo que surje a partir de 2020 con los youtubers. ¿Dónde está el nicho de población que requiere mayor atención? Pues en medio. Nosotros nos situamos ahí ofreciendo formaciones a un ticket que consideramos adecuado, incluso dando financiación hasta en 18 meses", apunta.

Expansión con Renta 4

Su crecimiento ha estado marcado por el respaldo de Renta 4, con el que han acelerado en varios aspectos.

Por ejemplo, la internacionalización de la compañía. Actualmente tienen alumnos en más de veinte países, con presencia fuerte desde la entrada del banco en el mundo hispano de Estados Unidos y México y ahora están penetrando en Argentina, Chile y Colombia.

Con el 20% de sus alumnos ya procedentes de América Latina, la idea ahora es continuar avanzando no solo en el mundo que habla español, sino traducir su contenido a inglés y portugués.

No es el único empujón que ofreció Renta 4. Con ellos han ampliado el catálogo de formación de certificaciones EFPA, que permiten acreditarse al alumno como asesor financiero ante la banca o aseguradoras.

Finalmente, han logrado capital para ampliar la plantilla más rápido: con la entrada del banco han pasado de 14 a 45 personas.

El 2025 se cierra para Traders Business School con una facturación global cercana a los cuatro millones de euros. Su plan es ahora lograr a los 10 millones en 2028 mientras se preparan, además, para ser la primera escuela de inversión en bolsa y finanzas con certificación universitaria a través de un acuerdo cuyos detalles ultiman estos días.