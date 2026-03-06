Valladolid pone sobre el tablero de juego 1.000 hectáreas de suelo industrial y un "timbre" a la inversión internacional

Valladolid se posiciona como nodo logístico estratégico, con talento joven, dos universidades y conexiones ferroviarias, buscando complementar y no competir con Madrid.

Grandes empresas como la china Gotion planean invertir 5.000 millones de euros, y Horse Powertrain y Quesos Entrepinares consolidan la pujanza industrial del territorio.

La ciudad impulsa el proyecto Valladolid Now, una oficina para facilitar la llegada de empresas, apoyada por el Ayuntamiento y la CEOE, destacando sus sectores de automoción, agroalimentario, servicios y tecnología.

Valladolid ofrece 1.000 hectáreas de suelo industrial en la Vereda de Palomares para atraer inversión internacional, aprovechando su cercanía a Madrid.

El músculo existe y el potencial es enorme. Pero si de algo no se habla, difícilmente se conoce. En este contexto, Valladolid trabaja para abrir sus puertas hacia la inversión internacional. Una oportunidad que busca aprovechar su cercanía con Madrid para implantar nuevos proyectos y consolidar los existentes.

La baza de la ciudad del Pisuerga se llama Vereda de Palomares, un área conurbada entre la capital provincial, Santovenia de Pisuerga y La Cistérniga que cuenta con 1.000 hectáreas de suelo disponibles para desarrollo industrial.

En estos momentos, hay establecido un trabajo de colaboración entre las distintas instituciones municipales y la Junta de Castilla y León, como bisagra de todas ellas, para impulsar el nuevo complejo industrial. Además del suelo, toda la zona está directamente conectada con la nueva Variante Este de mercancías, en funcionamiento parcial desde mayo de 2025, que supone una autopista ferroviaria directa con el norte hacia Palencia, convirtiendo a Valladolid en el gran nodo logístico del noroeste español.

Para ello, la capital vallisoletana ha desarrollado una estrategia encaminada a poder absorber una demanda industrial cada vez más acuciante. Con este pretexto nació Valladolid Now, la 'niña bonita' de toda esta proyección y que no es otra cosa que la Oficina Municipal de Proyectos y Atracción de Inversiones, en colaboración entre la CEOE y el Ayuntamiento.

En la Vereda de Palomares, precisamente, se prevé que pueda ubicarse la futura planta de la gigante china Gotion, con una inversión de 5.000 millones de euros. Aquí también está ya instalada la sede principal y la fábrica de Las Arenas de Quesos Entrepinares. El proyecto es de unas dimensiones catedralicias, ya que, haciendo una simple regla de tres, tomando como referencia a Horse Powertrain, con 2.000 empleados y 30 hectáreas de instalaciones, la Vereda de Palomares podría generar más de 60.000 puestos de trabajo directos.

Con el objetivo de dar a conocer más allá de nuestras fronteras todo este ecosistema industrial, milimétricamente preparado para acoger las necesidades de los grandes inversores, el Ayuntamiento de Valladolid y CEOE organizaron una jornada con los grandes valedores de la realidad, los corresponsales de prensa extranjera especializados en materia empresarial, financiera e industrial.

Unas jornadas que incluyeron también visitas a empresas tractoras del territorio, cuya trayectoria y expansión avalan la capacidad de crecimiento en Valladolid, como Horse Powertrain, con décadas de actividad, primero como Renault y ahora con marca propia, y Quesos Entrepinares, de carácter familiar y con origen en la propia ciudad del Pisuerga.

Jesús Julio Carnero saluda a Hernán Dobry, corresponsal argentino de medios como Infobae, ante la mirada del concejal Francisco Blanco en la presentación de Valladolid Now a la prensa extranjera

Thilo Schäfer, corresponsal de Börsen-Zeitung, diario financiero de Frankfurt, y del semanal Mallorca Zeitung (Alemania); Hans-Christian Roessler, del periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ; Giulia Danieli, periodista de la Radio Televisión Suiza Italiana; Mauricio Bacile, corresponsal del diario italiano de Voce; y Hernán Dobry Kuznetch, corresponsal de Eco Medios AM 1220, Perfil, Diario Río Negro e Infobae, de Argentina, fueron la mirada internacional y los testigos del músculo y potencial de Valladolid.

Como anfitriones, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la CEOE en la ciudad, Carlos Magdaleno, que también estuvieron junto a personalidades como el gerente de IdeVa e ideólogo de Valladolid Now, Fernando Rubio, el coordinador de Innovación del centro, Modesto Mezquita, o la responsable de Relaciones Institucionales de la CEOE Valladolid, Noemí García.

Carta de presentación

Valladolid Now se concibe como un "movimiento dinamizador" de la ciudad, que se sustenta en cuatro pilares: la automoción, la industria agroalimentaria, el sector servicios y la tecnología a través de la imagen y los videojuegos.

Para convertirse en un "destino de inversión", tal y como calificó Magdaleno a Valladolid, la ciudad cuenta con proyectos estratégicos de calado como el futuro Laboratorio Tecnológico, que se prevé pueda ser inaugurado en pocos meses, ubicado en la zona norte industrial y que dispondrá de un equipo tecnológico valorado en 1,5 millones de euros.

Valladolid Now no es una propuesta, tampoco una promesa, sino que "ya está funcionando y vamos corrigiendo". "Había que buscar una forma de facilitar la llegada y es el timbre de entrada. Cuando se aprieta, que se olviden las empresas de lo que hay que hacer porque les vamos a hacer un catálogo con todos los pasos", relató Magdaleno sobre el cometido de la oficina.

Una iniciativa que vive en simbiosis con las ventajas propias de Valladolid. Uno de los factores clave no es solo una trayectoria consolidada del tejido empresarial existente, sino que también se dispone de talento. "Es una ciudad de talento joven y cualificado, con dos universidades, centros de formación profesional y tecnológicos que alimentan constantemente al tejido productivo", añadió Magdaleno.

Jesús Julio Carnero y Carlos Magdaleno en su llegada a la presentación de Valladolid Now a corresponsables extranjeros

Por otro lado, la capital provincial se ha convertido en un "nudo logístico" en España, liderando importantes sectores como la automoción, a través de empresas como Horse, Renault, Iveco o Michelin, que da empleo a cerca de 20.000 familias en la ciudad.

"A nivel europeo la primera potencia es Alemania y la segunda España, y Valladolid la primera ciudad de nuestro país", recalcó Carnero durante la presentación.

El crecimiento de sectores como la automoción y el agroalimentario se explica en la capacidad de "adaptación" que han encontrado en la ciudad, algo que para Carnero está "garantizando". "Esas empresas se nutren especialmente de talento vallisoletano", incidió el alcalde.

Sumado a los cuatro pilares, la ciudad dispone igualmente de atracción en sectores como la movilidad sostenible, industria avanzada, biotecnología, salud, industria de defensa, contenidos digitales e innovación. Un ejemplo reciente es el anuncio de Indra y Edge Group, que pretenden establecer aquí una planta de fabricación de micromotores para drones.

"Si lo que se está haciendo aquí es top, por qué te ibas a ir a Baviera (una potencia en automoción)", resaltó Carnero, en alusión a la capacidad de Valladolid como foco de oportunidades y crecimiento.

En todo este ecosistema, además, no se quiere actuar como una competencia para otros nodos empresariales e industriales, sino servir de "complemento", especialmente a Madrid, una comunidad que "está colmatada", según el alcalde vallisoletano.

La realidad industrial de Valladolid

Y como no hay nada mejor para convertir las palabras en hechos, la visita continuó por dos ejemplos prácticos del potencial de crecimiento que existe en Valladolid. Los corresponsales de la prensa extranjera pudieron visitar dos de las empresas más representativas del tejido productivo de la ciudad.

Primero fue Quesos Entrepinares, un conglomerado familiar que nació aquí, en Valladolid, y que a lo largo de las más de cuatro décadas de trayectoria se ha ido extendiendo por otros territorios de Castilla y León, Galicia, Madrid y Castilla-La Mancha.

Visita de los corresponsales extranjeros y EL ESPAÑOL de Castilla y León a Quesos Entrepinares

A día de hoy, la empresa vallisoletana dispone de cerca de 1.600 trabajadores en todas sus plantas, facturó más de 720 millones en 2025 y produjo 104 millones de kilos de queso y 40 de derivados lácteos con 600 millones de litros de leche.

Su impacto además trascendió en el territorio, ya que la empresa se nutre de más de 700 ganaderías y 35 cooperativas cercanas a sus fábricas. Desde Valladolid, sede central de toda su actividad, Entrepinares se ha posicionado como uno de los referentes del sector agroalimentario nacional mediante un crecimiento sostenido con fuerte arraigo territorial.

A la visita de Entrepinares le siguió un trayecto en autobús por la zona en expansión de la Vereda de Palomares, a través de la VA-30, en paralelo a la playa de vías de la nueva Variante Este de mercancías. De esta manera, se pudo conocer in situ el gran conglomerado de suelo que se pretende impulsar y desarrollar con el apoyo y facilidades de las instituciones públicas.

El siguiente destino fue la planta de fundición de aluminio para cárter de Horse Powertrain que, precisamente, acaba de anunciar recientemente una inversión de 45 millones de euros en Valladolid para crear otra nueva planta de fundición para culatas mediante gravedad basculante, un proceso inédito en España y que se espera genere 150 empleos directos.

Horse Powertrain, que nació hace escasos años tras la unión de Renault y la china Geely, haciéndose con las instalaciones de motores y el centro I+D+i de la multinacional gala, es uno de los principales exponentes del sector de la automoción en Valladolid.

Los corresponsales extranjeros pudieron comprobar in situ como es el proceso de fundición de aluminio para cárter de Horse

Aprovechando la histórica trayectoria de Renault, la nueva marca ya se ha posicionado mundialmente en la producción de trenes de potencia para fabricantes internacionales, no únicamente para la empresa francesa. Actualmente, cuenta con cerca de 2.000 empleados en Valladolid, con especial incidencia de los puestos cualificados.

La empresa de automoción ha conseguido consolidar un modelo basado en su cadena de valor, con un proceso que nace desde el lingote de aluminio y que acaba convirtiéndose en Valladolid en una solución a la movilidad actual a través de motores híbridos. Las plantas tienen una capacidad de producción de 1,8 millones de unidades anuales, aunque actualmente está en torno al millón y marcaron su récord hace unos años con 1,6 millones.

Inteligencia artificial, procesos controlados y desarrollo tecnológico marcan la labor de una empresa que tiene su especial valor añadido en sus trabajadores, la gran mayoría oriundos de Valladolid.

Con el músculo funcional de Valladolid Now, quiere extender su atracción hacia la inversión internacional. En un ecosistema de coordinación entre instituciones, empresas, universidades y centros tecnológicos, la ciudad del Pisuerga pone 1.000 hectáreas de suelo industrial para convertirse en un destino atractivo para proyectos que generen empleo, riqueza y oportunidades en el territorio.