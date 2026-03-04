El Gobierno se quiere apoderar de la AIReF: una subdirectora de Montero para presidir la 'Autoridad Independiente'

Cristina Herrero, presidenta saliente, fue reconocida por su postura crítica y su insistencia en la necesidad de transparencia y control en el gasto público.

En el Gobierno de Pedro Sánchez esperaban con impaciencia la llegada del 3 de marzo para que la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, acabara su mandato. Era el día para que se pudiera acallar la voz crítica más autorizada y creíble contra su gestión económica.

La propuesta de una fiel escudera de María Jesús Montero para el cargo ha sido un paso decisivo para cerrar la boca a quienes ponen en duda la validez de una economía que va a crecer en 2026 por inercia, como admitió el propio Carlos Cuerpo.

La candidata, Inés Olóndriz, es una convencida de que la nueva financiación autonómica es la panacea de todos los males, aunque sólo le guste a Cataluña (su comunidad autónoma). Justo lo que necesita el Gobierno para aguantar un año más sin Presupuestos que controlar ni objetivos que cumplir.

No es la primera vez que el Gobierno tira de su entorno político o ministerial para neutralizar las críticas de una institución sobre un modelo económico de éxito pero con pies de barro.

A finales de septiembre de 2024 llegó José Luis Escrivá al Banco de España desde la misma mesa del Consejo de Ministros. Seis meses después imponía su criterio para que el siempre polémico informe económico anual no pusiera en duda la reforma de las pensiones que él mismo había ideado desde el Ejecutivo.

Tanto es así que el director general de Economía que había creado durante años un modelo de informe amplio y crítico con cuestiones como la vivienda o la sostenibilidad de las finanzas públicas salió de la institución. Ya lo habían hecho otros altos cargos no conformes con el nuevo estilo Escrivá.

El nuevo Gobernador advertía en el Congreso que la entidad no debe opinar ni analizar en su informe anual sobre cuestiones que supongan redistribución de la renta, como las pensiones o el salario mínimo: "Nosotros no somos tertulianos", dijo.

De hecho, el análisis sobre la reforma de las pensiones lo dejaba en manos de la AIReF, que era quien tenía los datos y el criterio necesario para hacerlo.

Y dentro de cuatro meses, en junio, llega al final del mandato la otra voz discordante que aún le queda al Ejecutivo en la CNMC, Cani Fernández. En sus manos está ahora la aprobación de los expedientes que deben repartir responsabilidades del apagón, pese a la oposición interna y externa que sufre ante tamaño reto.

El cerco institucional se cierra en el ámbito más político y social con el dominio que desde Moncloa se ejerce sobre instituciones como el CIS, cuyos sondeos siempre favorables al Gobierno contradicen todos los demás resultados del espectro demoscópico.

Tampoco el INE se salva de las críticas al control del Estado. Los constantes cambios en sus criterios de cálculo y las revisiones metodológicas que se han hecho sobre cuestiones como el PIB han marcado los datos del éxito económico que vende el Ejecutivo en la UE. En ese contexto se centra también el control de RTVE.

En la línea de flotación

En el ámbito más económico, Cristina Herrero ha inculcado en sus seis años al frente de la AIReF la cultura de la evaluación permanente de las políticas públicas, con independencia de que sus juicios puedan gustar o no a quienes las aplican desde el Consejo de Ministros.

Si tenemos en cuenta que llevamos sin cuentas del Estado desde 2023, su labor en los tres últimos ejercicios ha sido un calvario. Pero nunca se ha callado: "Lo que necesitamos es un proyecto de Presupuestos, para ver las intenciones que tiene el Gobierno, aunque luego no se apruebe", advertía a finales del año pasado.

Uno de sus últimos análisis ponía en duda, precisamente, dos de las iniciativas que ha impulsado la que pretende ser su sucesora: la quita de deuda y un aumento del gasto del Estado en 20.000 millones para repartir a las autonomías en la nueva financiación, a la catalana.

Cristina Herrero, fue muy clara durante la presentación del informe sobre los Presupuestos de las Administraciones Públicas: "Hay que ver la manta que tenemos y cómo nos la repartimos; si hacemos caso a los datos, el Estado lo tiene difícil para dar más dinero a todas las CCAA".

Al final, Sánchez puede pasar a la historia por ser el presidente de España que gobernó ocho años con solo tres Presupuestos aprobados, gracias al empujón de los Fondos Next Generation y con el asidero de la nueva financiación autonómica en la recta final de su mandato.

La AIReF de Cristina Herrero tenía puesto el foco en varios de los pilares que soportan la línea de flotación de Sánchez para aguantar una gestión económica sin tener que soportar más revolcones en el Congreso con las cuentas públicas.

En uno de sus últimos informes, advertía que sin saber nada sobre deuda, déficit o Presupuesto, no se podían despejar dos de las grandes incógnitas de su gestión: el gasto en defensa o la cobertura de las pensiones en plena jubilación del baby boom.

Pero no se quedó ahí. Además se pusieron en duda los dos asideros que Moncloa tiene para seguir adelante: el efecto de los fondos UE y la financiación autonómica.

A la AIReF siempre le han faltado datos desagregados del impacto del Plan de Recuperación en la economía. Algo que también han puesto en duda otras instituciones como Funcas o el propio Banco de España.

Al final de su mandato, Cristina Herrero ya había dado por descontado que tendría que evaluar sin apenas datos. Pero lamentaba con dolor la falta de interés del Gobierno por este tipo de informes, independientes y fundamentados, aunque discordantes con el discurso oficial.

"En vez de entrar a atacar, que a lo mejor pudo ser la estrategia en otros momentos, ahora es la de no hacer caso, como si no existieran", lamentó a finales del año pasado.

Apenas faltaban tres meses para que culminara su mandato y seguro que desde Hacienda ya tenían en marcha la operación que ahora se ha desvelado para acallar voces.

Falta que la Comisión de Hacienda del Congreso apruebe a Inés Olóndriz con mayoría de apoyos. Nadie duda de su preparación técnica, pero sí de su independencia y credibilidad para una función que es todo lo contrario a lo que hasta ahora ha venido haciendo, aunque fuera en el mismo terreno de juego.

Cristina Herrero logró la unanimidad de todos los grupos parlamentarios para acceder a la AIReF. Y hasta el último día ha pedido consenso político para garantizar la independencia de la nueva presidenta de la institución. Tal vez ese sea un listón demasiado alto para la nueva candidata.