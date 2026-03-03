Andalucía remonta en la afiliación con 9.076 ocupados animada por los servicios, construcción y agricultura

Varios albañiles trabajan en una obra en Sevilla, en una imagen de archivo. Europa Press.

Tras el enero en rojo, Andalucía remonta en febrero en afiliación. Este apartado rebota en la comunidad al sumar 9.076 ocupados, o un 0,26%, dejando a la comunidad con 3.508.426 cotizantes.

Es un dato especialmente relevante dentro de la miríada de cifras del desempleo de cada mes, porque permite ver que la sacudida del primer mes del año ha quedado atrás en un apartado enormemente sensible.

Fue una tendencia que afectó a toda España. El país perdió 270.782 afiliados en enero, y Andalucía fue la segunda comunidad –tras Cataluña– donde más bajó el nivel de ocupados, que cayeron en 41.461 personas.

Eso queda atrás ahora. Andalucía remonta en medio de un tirón a nivel nacional de la industria, la construcción y la educación –en el caso de la región en servicios sobre todo y construcción– que ha permitido mejorar también los datos del paro.

En este apartado, y como es habitual dado el tamaño de la población andaluza, la comunidad lidera en términos absolutos en la caída del desempleo en España: hay 2.629 parados menos que el mes anterior, o un 0,44% menos.

En total, Andalucía suma ahora 588.474 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En los últimos doce meses, esta cifra se ha reducido un 8,69%, o lo que es lo mismo, salen de esta situación 56.000 personas.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 2.371 menos; Construcción, 980 menos; Agricultura, 383 menos e Industria, 282 menos; mientras que se incrementó Sin Empleo Anterior, con 1.387 más.

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (409.689), Sin empleo anterior (67.270), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (30.129), Industria (31.876) y Construcción (49.510).

Tres provincias vuelven a perder cotizantes

El comportamiento de la afiliación a la Seguridad Social en febrero en Andalucía se ha caracterizado por una subida en cinco de las ocho provincias de enero a febrero.

Registraron descensos Jaén, con 11.916 cotizantes menos (-4,44%); Córdoba, con 2.207 menos (-0,69%) y Granada, con 2.009 menos (-0,54%). En contra, subieron en Huelva, con 17.482 cotizantes más (+7,86%); Málaga, con 4.180 (+0,57%); Almería, con 2.147 (+0,63%); Cádiz, con 793 (+0,19%) y Sevilla, con 605 (0,07%).

Ya en lo referido al paro, el dato empeoró en dos de las ocho provincias, siendo la mayor subida en Almería (+38); seguida de Jaén (+26). Por el contrario, bajó en Cádiz (-889); Huelva (-654); Málaga (-495); Córdoba (-318); Sevilla (-314) y Granada (-23).