El absentismo, el ‘gran’ agujero negro de la economía española

La AIReF propone mejorar el control y seguimiento de las bajas y facilitar a los médicos información sobre las condiciones laborales de los pacientes.

La falta de coordinación entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y los médicos del Sistema Nacional de Salud agrava el problema.

El incremento de las bajas médicas, que se han duplicado desde 2017, es una de las principales causas del aumento del absentismo.

El absentismo laboral en España ha aumentado un 53% en seis años y cuesta más de 128.000 millones de euros al sector público y privado.

Cada día, 1,4 millones de españoles faltan a su puesto de trabajo. La tasa de absentismo en España se ha incrementado un 53% en los últimos seis años y ha disparado el gasto en esta materia. El absentismo laboral cuesta más de 128.000 millones de euros a los sectores público y privado de nuestro país.



El incremento de las bajas médicas explica gran parte del problema. Las incapacidades temporales prácticamente se han duplicado desde 2017. En 2024 alcanzaron los 8,6 millones. Pero no han crecido sólo en número. El tiempo que se está de baja también se ha incrementado.

Recientemente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIReF, ha puesto el foco en esta materia y en esta nueva entrega de Valor Añadido le hemos dedicado un espacio al análisis de este fenómeno.

En concreto, el organismo independiente ha hecho hincapié en el descontrol que hay en el sistema de bajas médicas español. Especialmente en la descoordinación entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y los médicos del Sistema Nacional de Salud.

Sin embargo, la Seguridad Social no es la única que soporta las consecuencias del problema. El sector privado, incluidos sus trabajadores, también sufren el aumento de la bajas y del absentismo.

De hecho, sufragar el gasto de estas incapacidades temporales costó a las empresas 16.115 millones de euros el año pasado. Esta cifra ha crecido un 235% desde 2015.

Además, empresas y Administraciones tienen que asumir la pérdida de un eslabón de su cadena productiva. Esto se traduce en retrasos, fallos o reducción de las ventas y sus costes superan los 71.000 millones de euros.

¿Y cómo atajar el problema? La AIReF también plantea algunas soluciones, al menos para la parte pública. Las propuestas pasan por fortalecer la capacidad de la Seguridad Social para controlar y hacer seguimiento de las bajas.

Además, los médicos de Atención Primaria deberían poder tener un mayor acceso a datos que les permitan conocer mejor las condiciones laborales de sus pacientes para saber en qué circunstancias se ha dado la baja y qué les facilitaría volver.

Ahora bien, por el momento, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dice ser consciente de la problemática y las acciones se han basado en poner en marcha convenios con las comunidades autónomas para que las mutuas puedan colaborar más con la sanidad publica en recuperar a los trabajadores.

Hasta la fecha sólo se han firmado con Baleares, Cataluña, Ceuta y Melilla y, mientras tanto, el equipo de Elma Saiz sigue negociando con patronal y sindicatos soluciones a esta epidemia de bajas.