El CEU aumenta sus becas y ayudas un 24%, llegando a los 30 millones de euros

Las ayudas benefician a un total de 9.697 estudiantes y 8.716 familias en todos los centros del CEU.

Las claves nuevo Generado con IA El CEU ha incrementado un 24% sus becas y ayudas para el curso 2025-26, superando los 30 millones de euros. Un total de 10.818 ayudas han beneficiado a 9.697 estudiantes de 8.716 familias en los distintos centros del CEU. La enseñanza universitaria concentra la mayor parte del esfuerzo, con 26,87 millones destinados a cerca de 8.000 alumnos, un 12,5% internacionales. La red de colegios CEU ha repartido 3,23 millones en 1.873 ayudas para etapas preuniversitarias, reforzando la igualdad de oportunidades.

El CEU ha distribuido más de 30 millones de euros en becas y ayudas al estudio durante el curso 2025-26, lo que supone un incremento del 24% respecto al curso pasado, 6 millones de euros más.

"Esta dotación reafirma la misión del CEU como entidad benéfico‑docente y su voluntad de garantizar el acceso a una educación de calidad con independencia de la capacidad económica de las familias", ha destacado en un comunicado.

En total, se han concedido 10.818 ayudas, que han beneficiado a 9.697 estudiantes de 8.716 familias en los distintos centros del CEU. Esto significa que uno de cada cinco alumnos del CEU cuenta con apoyo financiero. En las Universidades CEU esa proporción aumenta hasta el 26% de sus estudiantes.

La enseñanza universitaria es precisamente la que concentra la mayor parte del esfuerzo, con 26,87 millones de euros para cerca de 8.000 alumnos -un 12,5% de ellos son internacionales- distribuidos entre los centros de educación superior del CEU.

La red de colegios CEU destina 3,23 millones distribuidos en 1.873 ayudas, reforzando la igualdad de oportunidades en etapas preuniversitarias.

El número de estudiantes que han accedido a una beca o a una ayuda al estudio en el CEU ha aumentado un 24,37% al pasar de los 7.800 alumnos del curso pasado, a los cerca de 10.000 de este curso.

Estas becas, fundamentales para facilitar el acceso a una educación de calidad, están dirigidas tanto a nuevos estudiantes como a aquellos que ya forman parte de los 28 centros educativos que el CEU tiene distribuidos por toda España.