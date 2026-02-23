La Agencia Espacial Española ultima un programa de capital riesgo para invertir en empresas emergentes del sector

Las claves nuevo Generado con IA La Agencia Espacial Española (AEE) prepara un programa de capital riesgo para invertir en empresas emergentes del sector espacial. El programa busca entrar en el capital de startups incubadas y apoyarlas hasta que participen en proyectos de desarrollo. La AEE lanzará tres instrumentos financieros, inspirados en el modelo CDTI Innvierte, que ya ha movilizado 1.400 millones de euros. La agencia ha incrementado su plantilla y fondos, y trabaja en nuevos acuerdos internacionales y en el lanzamiento de un cohete operacional.

La Agencia Espacial Española (AEE) tiene previsto acelerar su actividad este mismo año y lanzar además nuevos instrumentos financieros, entre los que se incluye un programa de capital riesgo para impulsar emergentes.

Lo ha avanzado en Sevilla el director de la AEE, Juan Carlos Cortés Pulido, que ha participado en un desayuno organizado por el Club Diálogos para la Democracia para abordar el contexto actual del espacio.

Casi dos años después de ponerse al frente de la agencia, se propone lanzar en corto plazo tres instrumentos financieros para impulsar al actividad del espacio.

Es aquí donde se enmarca ese programa de capital riesgo, con el que se pretende entrar en el capital de empresas incubadas para hacerlas crecer hasta que se puedan involucrar en proyectos de desarrollo.

Cortés espera que la iniciativa vea la luz "en cuanto sea posible", sin que se descarte este mismo año, ha señalado a EL ESPAÑOL-Invertia. Su funcionamiento será, ha explicado, parecido al programa de CDTI Innvierte, con más de una década de existencia.

En ese periodo, CDTI Innvierte ha movilizado del orden de 1.400 millones de euros entre compromisos en fondos y coinversiones directas. Ahora la idea es trasladar esta lógica al sector Espacio, donde no existe iniciativa de este tipo.

Otros instrumentos financieros

No es la única propuesta financiera de la AEE. También se trabaja para que vea la luz un instrumento "que sería continuación del Plan Tecnológico Espacial" y otro relativo a programas de cooperación bilateral con Estados.

Estos planes para el futuro inmediato llegan tras haber alcanzado acuerdos con Turquía, Italia, Corea o Brasil para abrir mercados al sector y busca, en realidad, emprender por fin la velocidad de crucero tras finalizar el asentamiento de la propia AEE.

O sea, de haber fijado los pilares en Sevilla en lo que Cortés ha querido resumir como una situación "tan complicada como desafiante y divertida", y que incluyó algunas negativas de personal a trasladarse desde Madrid a la capital andaluza.

Es una cuestión que ya ha quedado atrás. La Agencia cuenta ya con cerca de un centenar de trabajadores, que se espera que llegue a algo más de 120 a cierre de este mismo año.

También ha habido avances en la consecución de fondos. La AEE ha conseguido el mayor incremento para programas espaciales "de la historia" al pasar en el ámbito de la Agencia Espacial Europea de lograr 300 millones a 455 millones al año.

Además, está a punto de lanzar un cohete que sea operacional y pueda poner cargas en órbita.

Start ups

Cortés ha recordado que desde la AEE se ha apoyado la formación de incubadoras. Hay por ahora cinco y en breve serán ocho, ha asegurado.

La agencia pretende que su apoyo sirva no solo para promover la creación de firmas sino transformar el sector, en un momento en que el espacio gana cada vez más peso dentro de otro apartado en auge: la defensa.