Sánchez anuncia que el fondo España Crece destinará 23.500 millones para financiar 15.000 pisos anuales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reveló este lunes que el nuevo fondo soberano España Crece pretende dedicar cada año 23.000 millones a financiar vivienda asequible, con el objetivo de que salgan al mercado 15.000 nuevos pisos al año.

Ese montante se lograría con los 10.500 millones que se van a aportar al ICO para que cree el fondo y estarían dentro de los 60.000 millones que, se supone, el organismo debe ser capaz de movilizar cada año con sus propios recursos.

Del lado financiero, el ICO pretende aportar 2.000 euros de su capital, para generar una capacidad de apalancamiento (préstamos) de 14.000 millones. El resto, hasta los 23.000 millones, se pretende obtener del sector privado.

El presidente mostró su confianza en que los fondos e inversores internacionales, con los que ya se cuenta, apuesten por incrementar el fondo aún más, hasta llegar a 120.000 millones. Una función que encomendó, no sin ironía, a la presidenta del ICO, presente en el evento.

La asignación final que se va a hacer para el ICO ascenderá a 13.300 millones, como estaba previsto desde diciembre pasado. 10.500 serán préstamos del Fondo Next Generation, pero habrá otros 2.800 millones de ayudas no reembolsables.

El objetivo que se tiene con este dinero a fondo perdido es financiar los costes en que puede incurrir la financiación que se ofrecerá a las ames. Esa bolsa no reembolsable permitirá al ICO reducir al mínimo los costes de su financiación.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fue el encargado de abrir el evento rodeado de presidentes y ejecutivos de casi todos los organismos económicos del Estado y de unos pocos empresarios.

Estaba en primera fila el CEO de Indra, José Vicente de los Mozos, junto al presidente de Endesa, José Bogas, o el responsable de MasOrange, Meinrad Spengler. A un lado del aforo la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y al otro su homóloga en la CNMC, Cani Fernández.

Al presidente del Gobierno le arroparon en este evento hasta ocho miembros de su Consejo de Ministros. Además de Cuerpo y la responsable de Vivienda, Isabel Rodríguez, acudieron Bolaños, Marlaska, Sara Aagesen, Óscar Puente, Elma Sáiz y María Jesús Montero.