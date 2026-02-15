Así es la nueva realidad del mercado laboral español: más envejecido y con récords de migrantes y pluriempleo

Las claves nuevo Generado con IA El pluriempleo en España alcanza cifras récord con 632.000 personas trabajando en más de un empleo, representando el 2,8% de los ocupados. El 50% de los trabajadores españoles tiene más de 45 años, reflejando el envejecimiento de la fuerza laboral y una mayor dependencia de los empleados senior. El paro entre mayores de 50 años se ha duplicado en 20 años, pasando del 12,5% al 30,6% de los desempleados. La población migrante activa en España supera por primera vez los 4 millones, lo que supone el 16% de la población activa, aunque este grupo sufre una tasa de paro más alta (14,5%) que la media nacional (9%).

España se transforma y su fuerza laboral no es ajena a estas variaciones. El último balance de la EPA vislumbra ciertos cambios en el mercado de trabajo.

El crecimiento del pluriempleo es uno de ellos. Nunca tantas personas en nuestro país habían tenido más de un trabajo. Batiendo récords, ya son 632.000 ciudadanos que desempeñan su actividad laboral en varios puestos para conseguir llegar a fin de mes.

Esta cifra, que ha ido in crescendo desde el último trimestre de 2021, ha aumentado un 8,6 % en los últimos 12 meses. Con este incremento, nos situamos en un nuevo pico histórico. El anterior se registró en 2007, antes de la gran crisis económica, siendo un 17 % menor al actual.

La gran crisis provocó un aumento significativo del número de personas desempleadas. Encontrar un empleo ya era complicado, por lo que contar con un segundo o incluso un tercer trabajo resultaba casi imposible.

En la actualidad las circunstancias han cambiado, pero esta situación sigue siendo una excepción en el mercado laboral. Las personas pluriempleadas tan solo representan al 2,8% del total de las ocupadas.

El empleo senior es otra de las grandes cuestiones. El mercado laboral español es cada vez más dependiente de sus trabajadores más veteranos.

En línea con el envejecimiento general de la población, el 50% de las personas ocupadas tienen ya más de 45 años.

Este dato que nos deja la EPA contrasta con el hecho de que este grupo poblacional también es el que progresivamente va estando más afectado con el desempleo.

El porcentaje de personas desempleadas mayores de 50 años se ha duplicado en los últimos 20 años. En 2005, representaban el 12,5 % de quienes no conseguían trabajo; ahora, según el informe de 2025, alcanzan el 30,6 %.

La población migrante también ha batido récords. Por primera vez, hay más de 4 millones de extranjeros que pueden y quieren trabajar en España.

Esta cifra representa un 16% del total de la población activa en el país, un porcentaje que lleva más de diez años consecutivos escalando.

Retrocediendo al año 2002, este grupo poblacional representaba apenas el 5 % del total, por lo que, al hacer este balance temporal, podemos apreciar lo significativo que ha sido su crecimiento.

A pesar de este aumento hay que destacar que la población inmigrante tradicionalmente ha cargado con una tasa de paro más elevada que la que afecta al conjunto de los españoles, algo que queda reflejado también en el informe de la EPA.

El porcentaje de este sector poblacional es del 14,5 %, frente al 9 % de desempleados en el conjunto de la población. La nueva regularización del Gobierno plantea incertidumbre sobre cómo impactará en el mercado laboral la legalización administrativa de 500.000 personas inmigrantes.

Por el momento, se desconoce si, una vez completado el proceso, estas personas se contabilizarán como activos, inactivos, desempleados u ocupados.

En este nuevo episodio de Valor Añadido analizamos algunas de las tendencias más consolidadas en el mercado laboral nacional.