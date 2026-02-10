Los 'sabios' contra la peste porcina piden erradicar 6.000 jabalíes más para que el virus no se escape: costaría 5M

Las claves nuevo Generado con IA El comité científico recomienda erradicar 6.000 jabalíes en Cataluña para contener la peste porcina africana, con un coste estimado de 5 millones de euros. La creación de una 'zona blanca' libre de jabalíes, de 12 a 18 km de radio, busca impedir la propagación del virus desde el foco detectado en Cerdanyola del Vallès. Se propone combinar distintos métodos de captura, involucrando tanto profesionales como cazadores, con compensaciones económicas según el tipo de animal abatido. España ha perdido el estatus de país libre de peste porcina, afectando las exportaciones de cerdo, que representan el 56% de la producción nacional.

El comité de científicos creado para asesorar al Gobierno en el control de la peste porcina ha emitido sus primeras recomendaciones para contener el virus, y entre ellas destaca un agresivo programa de erradicación de jabalíes que costaría al menos 5 millones de euros.

La idea es implementar una zona "blanca", o sea, libre de estos animales, alrededor del área en el que se han detectado casos de peste porcina africana, avistados en el municipio barcelonés de Cerdanyola del Vallès el pasado noviembre.

La lógica es que este espacio sea un segundo perímetro de seguridad: en una franja sin jabalíes de 12 a 18 kilómetros de radio, lo que equivale a unos 565 kilómetros cuadrados, no habría prácticamente posibilidad de que el virus escapara.

Esto porque los jabalíes son el reservorio perfecto de la enfermedad: desde que el brote comenzó en noviembre, se han encontrado los cadáveres de 103 de estos ejemplares afectados por el virus, que aún no ha saltado a ninguna granja de cerdos.

"Es fundamental eliminar el máximo de población en el menor tiempo posible", subrayan los especialistas al recomendar la 'zona blanca', que incluye el territorio dentro del radio de 20 km y estaría apartada del radio de 6 km en el que se concentran los positivos, con una anchura de otros 6 km.

Abatir 6.000 jabalíes

"Esta es la medida más importante para el control del brote, pero también la que requiere más recursos", avisan los científicos.

Porque en en ese espacio, estiman que existen unos 5.600 jabalíes antes del período de partos, "estableciéndose la necesidad de capturar un total de 6.000 jabalíes en los próximos meses".

¿Cuánto cuesta capturar 6.000 jabalíes? El cálculo apunta a 5 millones de euros de media, teniendo en cuenta el precio de varias de las opciones posibles, incluyendo siempre la gestión de los animales abatidos.

La más cara es la batida, que costaría casi 8 millones de euros, aunque también se estudia los 4,4 millones que supondría recurrir a cajas-trampa, y el transecto específico, en el que los jabalíes se detectan utilizando un dron y visor térmico, procediendo a su abate posteriormente.

Ésta sería la opción más económica, casi 1,3 millones de euros. Pero más allá del coste, está la dificultad de acceso al terreno y los propios riesgos de cada opción: las batidas, por ejemplo, podrían causar indirectamente que los animales escapen del área de control.

Por lo tanto, recomiendan combinar diferentes métodos de captura de jabalí en función de las posibilidades y, además, incluir a cazadores con experiencia en la tarea, porque no bastará en un área tan extensa solo con profesionales, advierten.

No será gratis esto tampoco. Los científicos recomiendan que se les compense económicamente por este trabajo: 30 euros por macho adulto abatido y 60 euros por hembra adulta.

El control del virus

No es la única recomendación que hacen estos 'sabios'. También se pide seguir trabajando para secuenciar el virus responsable del brote, para poder seguirle mejor la pista sobre el terreno; en este sentido, y dado que el grupo genético observado en nuestro país es diferente al expandido por Europa, se insiste en realizar ensayos experimentales para caracterizar su virulencia.

Mientras, hay que seguir confinando el brote. Manteniendo las barreras impuestas, y también diseñando nuevos perímetros a suficiente distancia de los casos conocidos; intensificar esfuerzos por encontrar y destruir cadáveres de jabalíes, y seguir poniendo cuantas trampas sean necesarias para erradicar el riesgo.

Finalmente, a lo ya señalado se suma seguir informando al sector porcino y cinegético de la evolución de la enfermedad y, en concreto, incrementar y reforzar la bioseguridad en las granjas de porcino de la zona infectada y, en general, en todo el sector porcino nacional.

Porque el virus no las afecta aún, y el objetivo prioritario es que esto no cambie. España ha perdido temporalmente el estatus de país libre de enfermedad ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), que había alcanzado en 1995, y eso ha tenido un primer golpe en las exportaciones de cerdo.

Sobre todo para una amplia zona de Cataluña: muchos países vetan la carne producida en una zona en la que esté presente la enfermedad, aunque siga comprando al resto del país.

Es lo que se conoce como regionalización, que ha salvado en buena medida las cuentas del resto de productores españoles de carne de cerdo.

Porque el 56% de lo que se produce en nuestro país se vende fuera. Son casi 9.000 millones en exportaciones. El 53,3% de las cantidades producidas se van a países de la UE, y lo restante a terceros, sobre todo China.

El gigante asiático tuvo una cuota del 18,9% en 2024 dentro de ese grupo de países. Le siguen Japón (6,9%), Filipinas (6,7%) o Corea del Sur (3,2%).

En este contexto, la exportación es esencial para el equilibrio del mercado de la carne de porcino en España, admiten los expertos.

Nuestro país es a día de hoy el mayor exportador de porcino de la UE, y el principal importador mundial, a pesar de la reducción de la demanda del gigante asiático en los últimos años. El miedo sigue siendo grande.