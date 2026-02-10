Garamendi acusa a Díaz de haber vuelto al "monólogo social" en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Las claves nuevo Generado con IA Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, critica que la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se ha firmado sin la patronal, acusando a Yolanda Díaz de volver al "monólogo social". El acuerdo ha sido suscrito entre el Ministerio de Trabajo, CCOO y UGT, excluyendo a la CEOE y Cepyme tras el cierre de la mesa tripartita por desacuerdos. La actualización de la ley refuerza la protección frente a riesgos psicosociales, la desconexión digital, efectos del cambio climático y añade perspectiva de género, edad y diversidad generacional. Yolanda Díaz defiende que la reforma es una política de Estado y lamenta la ausencia de la patronal en la firma, subrayando la importancia de proteger la salud de los trabajadores.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha acusado a Yolanda Díaz de volver al "monólogo social" en el acuerdo para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales firmado entre el Ministerio de Trabajo, UGT y CCOO.

"Que digan que están firmando un acuerdo, cuando realmente estamos volviendo al monólogo social, para mí no significa nada más que eso", ha señalado Garamendi en declaraciones a la prensa en un acto celebrado en Marruecos con las patronales del país africano y de Portugal.

El presidente de la CEOE ha recordado que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el diálogo social tripartito es el que desarrollan Gobierno, empresarios y trabajadores, aludiendo a la firma de la nueva norma en materia de prevención laboral.

El acuerdo para actualizar la ley ha sido suscrito entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, pero no por la patronal CEOE y Cepyme.

Ambas dejaron de formar parte del pacto después de que Trabajo decidiera el pasado noviembre, y tras casi 20 meses de negociación, cerrar la mesa tripartita de negociación al hartarse de la actitud "inasumible, inconsecuente y de rémora" de la patronal, en palabras del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Al mismo tiempo, Yolanda Díaz ha lamentado la ausencia de la patronal en el acto de firma del acuerdo de mejora y modernización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, celebrado este martes en el Ministerio de Trabajo.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha declarado que las reformas realizadas en esta materia "no son una política de partido" y aludía a que "se está haciendo una política de Estado".

"Lamento que la patronal española no esté en la firma. En el siglo XXI nadie puede morir en su puesto de trabajo. Es una vergüenza que esto pase. Por eso me parece que proteger la salud y la vida de la gente trabajadora no es una cuestión ideológica", ha expuesto.

En la firma del acuerdo sí que han estado presentes los secretarios generales de las organizaciones sindicales CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

En el acto, las tres partes han aludido a la necesidad de actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en línea con el cambio transversal que ha sufrido nuestro país desde la aprobación de la ley de esta materia en 1995.

Claves de la reforma

"Hoy hay riesgos que sufrimos en el trabajo que hace tan sólo una década eran ciencia ficción. Riesgos derivados del uso de algoritmos (...) Cuando un algoritmo decide ritmos, tareas o evaluaciones, puede llegar, sí, a hacer que nos enfermemos; puede intensificar el trabajo hasta generar una enfermedad. Esto no es neutral, lo sabemos muy bien", ha expuesto.



En este sentido, la actualización de la norma también refuerza la protección frente a riesgos psicosociales, la desconexión digital y los efectos del cambio climático en el trabajo.

Además, incorporará de forma expresa la perspectiva de género, la edad y la diversidad generacional en la gestión preventiva.

Yolanda Díaz ha manifestado que la firma del acuerdo implica la aprobación de "la norma más importante" que se va a impulsar en estos seis años y ha hecho referencia a su vinculación directa con la salud y con la vida de la gente trabajadora.





