El fin de los fondos Next Generation: ¿han supuesto la transformación estructural que prometían?

Llevamos cinco años oyendo hablar de los Fondos Next Generation que la Unión Europea (UE) impulsó como arma de recuperación tras lo peor de la pandemia de la Covid-19. Por valor de 750.000 millones de euros, el bloque creó esta partida de cara a realizar cambios transformadores en la economía de sus diferentes Estados miembros.

Sin embargo, este plan tiene fecha de caducidad y la llegada de su fin plantea ciertos interrogantes. No sólo por cómo reaccionará la economía de nuestro país cuando Europa no esté para impulsarla, sino por conocer qué hemos hecho realmente con este dinero.

En esta nueva entrega de Valor Añadido respondemos a estas cuestiones poniendo sobre la mesa datos, gráficos y conclusiones sobre la andadura de nuestro país con los Next Generation.