La inflación se modera al 2,4% en enero por la bajada de precios de la energía

El IPC armonizado desciende cinco décimas hasta el 2,5% interanual, con una variación mensual del -0,7%.

La inflación subyacente interanual se mantiene en el 2,6% por tercer mes consecutivo.

El descenso del IPC es el mayor desde marzo del año pasado, impulsado por la bajada de precios de la energía, especialmente de la luz.

La inflación se modera al 2,4% en enero, cinco décimas menos que en diciembre, según el INE.

La inflación se modera al 2,4% en enero, cinco décimas menos que el pasado mes de diciembre. Así lo indica el dato adelantado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta forma, el IPC registra el mayor descenso desde marzo del año pasado por la bajada de precios de la energía.

En concreto, el precio de la luz se ha hundido en la recta final de enero, con días como el de hoy en los que apenas se pagaron unos 13 euros por megavatio hora de media, según datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

Por otra parte, la inflación subyacente interanual, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, permanece en el 2,6%, por tercer mes consecutivo.

El Ministerio de Economía ha subrayado que "la inflación sigue moderándose en línea con el objetivo del BCE de que se mantenga estable cerca del 2% y permite a las familias seguir ganando poder adquisitivo".

En términos mensuales, el IPC bajó un 0,4%, su mayor retroceso mensual desde septiembre de 2024, cuando disminuyó un 0,6%.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) recortó cinco décimas su tasa interanual en enero, hasta el 2,5%, con una variación mensual del -0,7%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,8% para el primer mes del año, según apunta Estadística.