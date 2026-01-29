El "súper jueves" de protesta agro mueve 15.000 tractores en media España contra Mercosur, pero 'pincha' en Madrid

Los manifestantes denuncian competencia desleal del acuerdo Mercosur y rechazan el recorte del 22% propuesto para la nueva PAC que entrará en vigor en 2028.

La protesta prevista en Madrid fue pospuesta por condiciones climáticas, y la de Sevilla se aplazó al 10 de febrero.

Las movilizaciones fueron especialmente numerosas en la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla La Mancha, Andalucía y Canarias.

La protesta de agricultores y ganaderos contra el acuerdo Mercosur y el recorte de la PAC movilizó 15.000 tractores y más de 25.000 manifestantes en media España.

La gran protesta de agricultores y ganaderos prevista contra el acuerdo comercial con Mercosur y el recorte anunciado de la PAC, bautizada como el "súper jueves", ha logrado sacar a las calles de media España 15.000 tractores y más de 25.000 manifestantes, aunque queda con un relevante 'pinchazo': Madrid.

El acto previsto en la capital, con fuerte simbolismo y llamado a ser el epicentro de la atención, ha tenido que ser pospuesto por las condiciones climáticas, quedando reducido a un encuentro con la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

También ha tenido que ser pospuesta la protesta de Sevilla, que sí cuenta, a diferencia de la capital española, con nueva fecha: el 10 de febrero.

Ambas situaciones han restado visibilidad nacional a la movilización, que ha sido especialmente numerosa en la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla La Mancha, Andalucía y Canarias.

En algunas ocasiones bajo la lluvia, como fue el caso de Toledo. Los más madrugadores, en Valladolid, donde unos 450 tractores han invadido las principales vías de acceso a la ciudad; otros 1.000 vehículos hacían lo propio en León.

También se han cumplido expectativas en Bilbao y Asturias, donde los manifestantes han cortado el tráfico en distintos puntos de la región, incluso la autovía A-8 con lemas prácticamente idénticos a lo largo de la geografía española.

Tractorada en Bilbao. Europa Press.

"Nos están echando del campo a patadas", han lamentado los responsables de las organizaciones agrarias convocantes de la protesta de Valencia, que como en el resto del país han estado respaldadas por Asaja, COAG y UPA, interlocutores con el Gobierno.

Allí se han visto carteles con mensajes como 'Ursula von der liar', 'Paella de Mercosur: arroz con cosas prohibidas' y 'Granja cerrada por desahucio. Razón: Mercosur'.

Porque el acuerdo comercial está en el centro de la protesta. El pacto, destinado a crear la mayor zona de libre comercio del mundo, será una "competencia desleal", aseguran, porque los agricultores del bloque sudamericano tienen menores requisitos de producción y, por tanto, afrontan menores costes que los colegas europeos.

Es algo que contraponen con lo sucedido en el acuerdo comercial con la India, que deja fuera a productos agrícolas sensibles, como ternera o lácteos. "Se ha hecho francamente bien", ha sostenido a periodistas el líder de Asaja, Pedro Barato.

Barato considera que éste "es el modelo" para alcanzar acuerdos comerciales.

Pero el acuerdo comercial no ha sido el único motivo para protestar este jueves. Los agricultores contestan también la propuesta para la nueva PAC, que entrará en vigor en 2028 y que la Comisión ha planteado recortar un 22%.

"Es evidente que estamos en la línea roja", ha subrayado el representante de COAG, Miguel Padilla.