Pilar Sánchez dimite como consejera de la CNMC meses antes de terminar su mandato

Sánchez Núñez es ingeniera agrónoma y estadística del Estado, y fue nombrada consejera de la CNMC en 2020 tras una amplia trayectoria en organismos de competencia.

Pilar Sánchez Núñez ha dimitido como consejera de la CNMC a petición propia, pocos meses antes de finalizar su mandato el 16 de junio.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha aceptado el cese a petición propia de Pilar Sánchez Núñez como consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El mandato de Sánchez Núñez como miembro del órgano rector del regulador tocaba a su fin el próximo 16 de junio, al igual que el de otros miembros del consejo de la CNMC, entre ellas la presidenta, Cani Fernández.

Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), a propuesta del Ministro de Economía, Comercio y Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1.a) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del pasado martes, se dispone "el cese de Pilar Sánchez Núñez como consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, agradeciéndole los servicios prestados".

Fuentes del organismo presidido por Cani Fernández consultadas por Europa Press indicaron que el cese de Sánchez Núñez como consejera se produce "a petición propia por motivos personales".

Sánchez Núñez, ingeniera agrónoma y estadística del Estado, fue nombrada consejera de la CNMC en 2020, tras haber formado parte del gabinete de la entonces vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

Experta en competencia, ha sido vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia; consejera de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y desde 2010 vicepresidencia de ese organismo, antes de su fusión con los reguladores de Energía, Telecos y demás sectores.