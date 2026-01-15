La inflación cierra 2025 en el 2,7% de media pese a la bajada de precio de los carburantes

El aceite de oliva fue el producto que más se abarató (-31,6%), seguido del butano y propano (-6,9%).

La bajada de precio de los carburantes contribuyó a la moderación del IPC, aunque el precio de alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 3%.

La inflación interanual se moderó al 2,9% en diciembre, con una media anual del 2,7% en 2025, según el INE.

La inflación interanual se modera al 2,9% en diciembre, una décima menos que el pasado mes de noviembre. Así lo indica el dato confirmado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, la inflación media anual de 2025 se quedaría en el 2,7%. Esta cantidad es apenas una décima inferior a la subida de precios de 2024 y sigue lejos del escenario ideal que dibuja el Banco Central Europeo (BCE), que es una inflación contenida en el 2%.

El organismo estadístico atribuye la moderación del IPC en diciembre a la bajada de precio de los carburantes, mientras que la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se sitúa en el 3%, dos décimas más que en noviembre, principalmente por el efecto base en aceites y grasas.

Por otra parte, la inflación subyacente interanual, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, se sitúa en diciembre en el 2,6%, cifra similar a la del mes pasado. De media, en 2025 se queda en el 2,3%, seis décimas menos que en 2024.

En términos mensuales, el IPC subió un 0,3%, una décima más de lo que aumentó el mes anterior, mientras que el IPC armonizado (IPCA) recortó dos décimas su tasa interanual en diciembre, hasta el 3%, con una variación mensual del 0,3%.