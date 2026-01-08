Dos días para afrontar la firma con Mercosur: el campo se queda sin margen ante la ternera y azúcar sudamericana

El acuerdo podría aumentar hasta un 39% las exportaciones europeas al Mercosur, pero despierta fuerte oposición en organizaciones agrarias españolas.

Bruselas adelanta 45.000 millones en fondos PAC hasta 2028 para compensar a los agricultores por la posible pérdida de competitividad.

El campo europeo teme la competencia de productos como ternera, azúcar, pollo y arroz sudamericanos, con protestas convocadas en varios países.

La UE y Mercosur afrontan 48 horas decisivas para la firma de un acuerdo comercial tras 25 años de negociaciones.

Pese a la oposición de decenas de miles de agricultores por toda Europa, el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur afronta otras 48 horas de infarto en lo que parece, ahora sí, su rampa de despegue. Apenas un mes de que se temiera por su entierro, y gracias a una reunión convocada por sorpresa.

La Comisión de Ursula von der Leyen no ha dejado pasar ni una semana tras las fiestas navideñas para revertir el fiasco de diciembre, cuando el pacto, que se negocia desde hace 25 años, tuvo que ser de nuevo retrasado por la negativa de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Su 'no', sumado al de Francia, bloqueó el proceso y la Comisión, que tenía muy presente el ultimátum de Lula da Silva –si no cierran ya este acuerdo, no se hará mientras él presida Brasil– ha llegado con una oferta de emergencia.

Habrá 45.000 millones adelantados en los fondos de la Política Agraria Común (PAC) para 2028, justo a tiempo para dar ayuda extra a quienes insisten en que su futuro se verá afectado por la competencia de los productos agro de Mercosur una vez se implemente en su totalidad el acuerdo.

La idea gustó a Meloni, y ahora Bruselas, que asegura haber recibido buen 'feed back' en la cita de este miércoles, confía en sumarla a la causa y lograr este mismo viernes la luz verde que se le escapó hace un mes.

Se apunta incluso a que la firma con el bloque sudamericano se escenifique en Paraguay el próximo lunes; en juego hay 49.000 millones en exportaciones europeas que pueden perderse si no sale adelante. La prisa, además, deja prácticamente sin margen al campo.

Tractoradas en España

Porque 48 horas son un tiempo demasiado corto para repetir la masiva protesta que reunió a 10.000 agricultores en Bruselas.

Las fechas han pillado también algo paradas a las organizaciones agrarias. En el caso de nuestro país, Asaja ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez una posición "clara y firme" de oposición al acuerdo UE-Mercosur en su forma actual, a la espera de reunirse en próximos días para evaluar un calendario de protestas.

Es extremadamente improbable que su petición se atienda, puesto que Moncloa defiende vivamente este acuerdo desde el principio. Abrirá, sostiene, oportunidades para el aceite de oliva, el vino y el porcino.

No hay que olvidar que Mercosur presenta actualmente aranceles altos para productos agroalimentarios, que van desde el 28% para productos lácteos como quesos; 20% para chocolates y pastelería; hasta un 35% para bebidas espirituosas; 27% para vinos o 20-35% en el caso de vino espumosos, o 10% para aceite de oliva.

Otra de las grandes organizaciones agrarias, COAG, tiene previsto reaccionar en las próximas horas, previsiblemente con un comunicado, y UPA tiene en su calendario una protesta en Irún (frontera con Francia) el jueves, 15 de enero, por la situación de la dermatosis nodular contagiosa en el país vecino.

Finalmente, la última gran organización con interlocución directa con el Gobierno, Unión de Uniones, quiere celebrar una tractorada el próximo 11 de febrero en Madrid, en este caso, contra los recortes anunciados para la próxima PAC.

Así las cosas, el movimiento se espera este jueves en puntos de Guadalajara, Zamora, Burgos, Segovia, Soria, Valencia y Cataluña. Allí hay convocadas tractoradas y concentraciones por parte de la minoritaria Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi).

Ternera, azúcar y Venezuela

Con el pacto, asoma una competencia que se vuelve especialmente dura para los productores europeos en productos como la ternera, el pollo y el cerdo, lácteos, azúcar, arroz, etanol, miel o maíz.

Temen que estos alimentos entren con menores precios a la UE y suponga una competencia 'desleal'. Bruselas ha tratado de calmar estos miedos con salvaguardas especiales.

Por ejemplo, en el caso del vacuno, se calcula que llegarán al año 99.000 toneladas al año con un arancel del 7,5%; si se supera esa cantidad entrará con el arancel original del 40%.

Este volumen con arancel reducido, aseguran desde el Ministerio de Agricultura que lidera Luis Planas, "apenas equivale a un solo filete por ciudadano europeo al año".

En el caso del azúcar, las cantidades acordadas apenas representan el 1,2% del consumo de azúcar de la UE; en el caso del pollo, el 1,4%; y en el del arroz, progresivamente se alcanzará una importación anual de 60.000 toneladas del Mercosur con aranceles, lo que representa el 2% del consumo europeo del producto.

A cambio, el acuerdo puede aumentar las exportaciones anuales de la UE al Mercosur en hasta un 39% (49.000 millones de euros), según las estimaciones de Bruselas, que ha considerado este acuerdo también como una cuestión geopolítica desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca.

Y ahora más urgente si cabe, por lo sucedido en Venezuela este fin de semana. Lo ha apuntado el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, al término de la reunión extraordinaria de este miércoles. Bruselas va a apretar de verdad este viernes.