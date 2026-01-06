La construcción será el motor del empleo en 2026 con la asignatura pendiente de mejorar su calidad

El empleo de inmigrantes fue determinante en 2025, ocupando el 41% de los nuevos puestos, y destaca el aumento de autónomos en actividades de alto valor añadido.

La digitalización, la industrialización y las nuevas tecnologías en la construcción son clave para mejorar la calidad del empleo y aumentar la productividad.

El sector presenta un amplio potencial de crecimiento, aunque aún está lejos de los niveles previos a la burbuja inmobiliaria, cuando había 2,7 millones de trabajadores.

La construcción se perfila como motor principal del empleo privado en España para 2026, con un crecimiento de ocupación superior al 4% en 2025.

La construcción está llamada a ser el motor de la creación de empleo privado en España en los próximos años. La ocupación en el sector creció en 2025 a un ritmo superior al 4%, que casi triplica a la industria y la hostelería, y es cuatro veces más que en el comercio y los talleres.

La inversión en vivienda y en obra civil es, además, la clave para que la formación bruta de capital sostenga la economía a medida que se frena el peso del consumo doméstico y la llegada de inmigrantes al mercado laboral.

Pero tanto organismos como Funcas o entidades especializadas como Randstad e InfoJobs han advertido que de la digitalización y modernización de ese nuevo empleo dependerá que cambie un mercado laboral demasiado dependiente del turismo y los servicios.

A finales de diciembre pasado había en España algo más de un millón de trabajadores en el régimen general en la construcción (45.000 más que un año antes), acompañados de casi 425.000 autónomos (11.100 más).

Es una evolución sólo equiparable al transporte y almacenamiento (con cifras más bajas) y cercana a la educación y las profesiones sanitarias. Si bien estos dos últimos colectivos dependen más del sector público que del ámbito privado.

Las grandes cifras en la ocupación, con subidas netas de medio millón de nuevos afiliados al año en los últimos cuatro ejercicios, colocan los datos del mercado laboral en los niveles que había en 2007, previos a la burbuja inmobiliaria.

La gran diferencia estriba en que entonces había en España 2,7 millones de personas dedicadas a la construcción, casi el doble que ahora (1,47 millones).

Aunque no se llegue a esas cifras a medio plazo, fuentes empresariales consultadas aseguran que esa diferencia marca un crecimiento potencial del empleo en el sector todavía muy amplio.

El auge de las técnicas de construcción industrial, el avance en las nuevas tecnologías y materiales, o las nuevas formas de climatización sostenible, hacen que la situación sea muy distinta ahora.

Autónomos y nuevos trabajos

Esa es una de las bases sobre las que los técnicos laborales consultados prevén un empleo de más calidad en el sector, que ayude a cambiar el modelo del mercado laboral hacia una productividad más alta.

Junto con la construcción y la logística, la irrupción de nuevas profesiones de alto valor añadido se ponen desde el Gobierno como base de ese cambio hacia un mercado laboral más estable y productivo.

Aun así, el empleo de los inmigrantes dominaba las contrataciones el año pasado. Funcas recuerda que el 41% del empleo neto creado en 2025 ha sido ocupado por extranjeros. El crecimiento anual de la afiliación entre extranjeros fue del 7,1%, frente al 1,6% entre nacionales.

Eso supone que cada año de los últimos cuatro se han afiliado a la Seguridad Social un mínimo de 200.000 extranjeros. Muchos de ellos, casi 30.000, fueron autónomos, con gran presencia en la construcción.

De hecho, más de la cuarta parte de los 39.000 nuevos autónomos que se crearon en 2025 estuvieron en esa actividad. El resto fueron sobre todo del ámbito de la información, las telecomunicaciones y las profesiones científicas y técnicas.

Esos colectivos, incluido el sector financiero y el inmobiliario, aumentaron en más de 33.000 los autónomos de actividades de alto valor añadido, dentro de un colectivo que se colocó en 2025 en un máximo de 3,4 millones.

En los datos totales de empleo, estas actividades crecen a ritmos del 3% al 5%, muy por encima de la media, pero sobre cantidades absolutas menores que en los grandes sectores de la actividad económica.

Desde Infojobs se confía en ese tipo de profesiones donde pesa más la tecnología y la digitalización para cambiar un modelo de trabajo demasiado dependiente de la hostelería y el turismo, de baja productividad.

Para esta entidad, el futuro del empleo pasa por impulsar el desarrollo de la IA y las competencias digitales avanzadas entre toda la población ocupada, independientemente del sector al que pertenezcan.