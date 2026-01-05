El empleo toca techo en 2025 con 21,8 millones de afiliados gracias al tirón de la logística y la construcción

El empleo juvenil marcó mínimos históricos, con 176.852 jóvenes menores de 25 años en paro, y el empleo femenino y masculino también registraron caídas significativas en el desempleo anual.

La construcción y el transporte-logística lideraron el crecimiento del empleo, con subidas del 6,8% y 4,5% respectivamente, seguidos por avances en educación, sanidad y comercio.

El número de parados registrados descendió en diciembre en 16.291 personas, situándose en 2,4 millones a finales de 2025, 152.000 menos que el año anterior.

El empleo alcanzó un récord en 2025 con 21,84 millones de afiliados a la Seguridad Social, impulsado principalmente por los sectores de la logística y la construcción.

El empleo tocó techo el año pasado tras cerrar el mes de diciembre con 21,84 millones de afiliados a la Seguridad Social, apenas 19.180 más que en el mes anterior y una mejora del 0,09%. Es el dato más bajo en el último mes del año desde 2022 y uno de los menores en 14 años.

A pesar de ese síntoma de estancamiento en las afiliaciones en diciembre, el saldo de los doce meses del año se coloca en 506.451 ocupados más. El tirón de la construcción y la logística, con subidas del 6,8% y el 4,5% sobre colectivos de un millón de personas, son la base de ese crecimiento.

Este lunes también se han publicado los datos del paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que dejan un recorte en diciembre de 16.291 personas. A finales de 2025 había 2,4 millones de parados apuntados, 152.000 menos que un año antes.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

El mes de diciembre suele ser de transición, pero permite hacer balance de los datos de ocupación que recoge el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El golpe viene en enero, un mes clásico con bajadas de más de 200.000 afiliados que marcarán la evolución en 2026.

En el cómputo del último mes del año destacan los 31.386 afiliados menos en la hostelería, que aun así deja un balance anual positivo de casi esa misma cantidad. Hay que reconocer un balance positivo en el global del año, con mejoras en los datos de empleo y afiliación en todos los grandes sectores de la economía.

El comercio y los talleres recuperaron 26.900 afiliados en diciembre y cierran el año con casi 46.000 ocupados más, hasta completar un colectivo de 2,7 millones, el más amplio de los sectores contemplados en la Seguridad Social.

Las actividades sanitarias también mejoraron en el último mes del año en casi 20.000 y llegaron hasta 69.500 en doce meses. Es el mayor incremento absoluto, aunque sea una subida de apenas el 1% para un total de casi dos millones de ocupados en España.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

El epígrafe de transporte y almacenamiento (logística) volvió a marcar un año de récord, con casi un millón de ocupados, 61.209 más que hace un año. Es el mayor ritmo de crecimiento de todos los sectores contemplados (6,8%).

En esa línea se situó la construcción, que supera ya el millón de afiliados tras crecer en 45.716 en 2025, un 4,5% más en doce meses y con visos de seguir creciendo en este ejercicio.

A pesar de los fuertes altibajos estacionales en la contratación de profesores, la educación acabó el año con 50.335 ocupados más, casi un 4% de mejora en doce meses.

Desde el Ministerio que dirige Elma Saiz se hace hincapié en la mejora que han consolidado en 2025 las actividades de alto valor añadido. Información y comunicaciones, actividades financieras o las profesiones científicas y técnicas suben a ritmos del 3%.

Si bien se trata de colectivos absolutos todavía más bajos que otros grandes sectores, sus bases de cotización suelen ser más altas y ofrecen una estabilidad mayor que otros colectivos, afectados por la fuerte estacionalidad del empleo en España.

Este tipo de ocupados han sido además la clave para el aumento de los trabajadores autónomos. Aunque la subida de diciembre ha sido tímida, de apenas 1.288 más, cierran el año en 3,42 millones, 39.000 más que doce meses antes.

Desde el Gobierno se insiste en el cambio que supone hacia un empleo de mayor calidad la eclosión de ese tipo de actividades. Si bien falta por confirmar que sirvan para compensar la tendencia a la baja en la ocupación que se vaticina a partir de este año.

Aun así, el año pasado se acabó con un ritmo de crecimiento en el empleo del 2,37%, prácticamente el mismo con el que empezó. Fue clave el tirón del turismo y los servicios en verano. Tampoco se ha movido en un año la ocupación entre los hombres (52,61% del total) y las mujeres (47,39%).

Paro registrado

El número de desempleados registrados en las Oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de diciembre de 2025, se redujo en 16.291 personas, un 0,67%.

Eso coloca el paro registrado en los doce meses del año pasado en 2.408.670 personas, 152.048 menos que un año antes y un ritmo de caída en este cómputo de casi el 6%.

Los desempleados que se registraron en diciembre descienden sobre todo en el sector servicios, pese al ajuste final sufrido en las afiliaciones a la hostelería. Fueron 14.287 personas menos. El colectivo sin empleo anterior también cayó en 7.725 personas paradas (-3,37%).

Frente a ello, el último mes del año, con más puentes y festivos que otros meses, se saldó con 5.568 parados más en construcción (un 3,23%) y 1.684 en la industria.

El desempleo femenino disminuye en diciembre en 22.096 mujeres (-1,51%) y se sitúa en un total de 1.443.999, lo que supone 87.563 mujeres paradas menos en un año (-5,72%).

El desempleo masculino se sitúa en 964.671, tras crecer en 5.805 hombres en diciembre. Aun así, el recorte anual es de 64.485 hombres parados (-6,27%).

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de diciembre en 11.470 personas (-6,09%) respecto al mes anterior. Hay un total de 176.852 jóvenes registrados en paro. Es la menor cifra de la serie histórica.

El paro registrado en diciembre de 2025 baja en diez Comunidades Autónomas. Las mayores caídas en cifras absolutas se producen en Andalucía (12.271 personas), Comunidad Valenciana (2.173 personas) y Madrid (1.504 personas).

El número total de contratos registrados durante el mes de diciembre ha sido de 1.230.356. De este total 458.808 contratos de trabajo son de carácter indefinido y representan el 37,29% de todos los contratos.