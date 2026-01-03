⁠El pinchazo del empleo: el medio millón de puestos creados al año se desplomará por agotamiento del modelo

España enfrenta una falta de mano de obra cualificada, con más de 155.000 vacantes de alta cualificación sin cubrir, mientras la FP y la formación dual intentan paliar este déficit.

El crecimiento del empleo dependerá de mantener el impulso de los fondos europeos y de la inversión, especialmente tras la finalización de estos estímulos en 2026.

El modelo de empleo intensivo en turismo y servicios, sostenido en gran parte por trabajadores extranjeros, muestra señales de agotamiento y estancamiento tras el auge postpandemia.

La creación de empleo en España bajará drásticamente desde el medio millón anual, previéndose no más de 250.000 nuevos puestos en 2027 según instituciones como Funcas y el Banco de España.

El empleo se va a convertir en el parámetro principal a vigilar en la senda de desaceleración que inicia la economía española en 2026. De ser el gran dato de éxito de la gestión del Gobierno, pasará directamente a ser el termómetro de la caída.

Instituciones como Funcas, la AIReF o el Banco de España dan por sentado el fin del medio millón de nuevos empleos al año creados hasta ahora, para pasar a no más de la mitad en 2027.

A finales del mes de enero conoceremos los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025, que deberá corroborar que España se mantuvo por encima de los 22 millones de ocupados a final del año.

Frente a ello, los datos del paro mensual y las afiliaciones a la Seguridad Social que se darán la primera semana del año no es fácil que lleguen a ese tope tras el estancamiento en 21,8 millones del mes de noviembre.

El modelo económico del empleo intensivo creado para el turismo y los servicios en España, con más de 8 de cada 10 puestos ocupados por extranjeros, parece haber tocado techo.

Según datos de la AIReF, han llegado a España unos 800.000 inmigrantes en los últimos doce meses. Ese dato decaerá un 25% en 2026, a la vista de que el despegue del turismo tras la pandemia sufrirá una moderación lógica de un mercado ya saturado.

El propio Banco de España marcaba hace apenas una semana un ritmo anual de crecimiento del empleo para 2025 del 2,7%. Es un ratio muy elevado difícil de repetir, que cederá al 2% en 2026 y se quedará en apenas el 1,4% dentro de dos años.

Si hacemos caso a las estimaciones de Funcas, la tendencia es similar: en 2026 habrá, como mucho, 350.000 ocupados más, y todas las previsiones coinciden en no pasar de 250.000 doce meses después.

La rapidez con la que evolucione a la baja ese dato será un indicador del deterioro de un sistema económico basado en el consumo doméstico, los inmigrantes y la inversión industrial que empujan los fondos Next Generation.

Dicen los expertos que la economía española, incluso con ese modelo intensivo en generar ocupación poco productiva, crea empleo cuando crece por encima del 2%. Y según todas las estimaciones eso se acaba en 2026.

Ese equilibrio dependerá, en gran medida, de la capacidad que tenga España de alargar el efecto de los fondos UE más allá del próximo año (cuando se terminan). O lo que es lo mismo, de evitar que la inversión se hunda, a expensas solo de lo que haga la construcción de viviendas.

Dos puntos negros

La primera gran incógnita que se presenta con el caso del empleo para los analistas, más allá de los datos, es saber cómo serán esos nuevos puestos de trabajo que se generen a partir de ahora.

El director general de Economía del Banco de España, David López Salido, aseguraba hace apenas una semana que será un empleo "consistente". Pero la mejora de la productividad que se podría generar con una mayor calidad laboral no se verá hasta 2027.

Todavía no hay datos para asegurar si el auge que están teniendo los nuevos activos en profesiones científicas, técnicas y de alto valor añadido servirán para dar una vuelta a la calidad de los nuevos afiliados a la Seguridad Social.

Por lo pronto ha servido para que el valor de las exportaciones españolas en servicios no turísticos hayan superado, por primera vez, a las de los servicios turísticos. Tecnología, ingeniería, finanzas y telecos han dado el sorpasso a reservas de hoteles y viajes vendidas al exterior.

No es halagüeño el dato que manejan en Funcas, bajo la dirección de Raymond Torres, de que la inversión real productiva (descontada la inflación) está todavía cinco puntos por debajo del nivel prepandemia de 2019.

Hay una segunda gran duda: España sigue teniendo más de 155.000 puestos de trabajo de alta cualificación sin cubrir, por falta de ese tipo de mano de obra. Ese es uno de los problemas más graves denunciado por las empresas en la última encuesta del Banco de España.

El auge de la FP y la formación dual intentan paliar esa falta de profesionales técnicos, frente al exceso crónico de titulados universitarios que sufre España, con pocas opciones de colocarse en áreas relacionadas con su título.

Esa falta de mano de obra cualificada contrastaba a finales de año con las quejas de algunos empresarios del campo por la falta de personal para atender a campañas como la de la aceituna y el aceite de oliva, también básicas para la economía española.

De una forma o de otra, el empleo en España entra en una nueva fase a la baja; no sabemos si con cambio de modelo hacia una mayor calidad o no. Su tendencia y la productividad que sea capaz de generar serán la clave.