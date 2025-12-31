La cesta de la compra 'eco' pincha: el gasto cae por primera vez en 10 años y se refugia en el consumidor de más de 50 años

Las exportaciones de productos ecológicos aumentaron un 27,5%, alcanzando el máximo histórico en la balanza comercial del sector.

La producción ecológica descendió un 24% en volumen y un 19,55% en valor, con fuertes caídas en frutas, verduras y otros cultivos vegetales.

El consumo de productos ecológicos está dominado por personas mayores de 50 años, que concentran más del 71% del mercado.

El gasto en productos ecológicos en España cayó casi un 1% en 2024, rompiendo una década de crecimiento continuo.

En 2024, el gasto en la cesta de la compra de productos ecológicos, una categoría en alza pese a ser un 39% más cara que la cesta tradicional, pinchó.

El gasto en este tipo de alimentos ascendió a 2.890 millones de euros en el conjunto del año, casi un 1% menos que en 2023. Llamativo a pesar de ser leve, porque supone un tropiezo no visto en la senda de crecimiento sin interrupciones que protagoniza desde hace diez años.

Nunca en ese tiempo el gasto había retrocedido. El sector daba por hecho la expansión sin freno de una categoría de consumo alimenticio que ha sido desde su florecimiento –y sigue siéndolo– territorio reservado a las clases medias altas y altas y a partir de los 50 años.

Lo prueba la trayectoria de escalada: el consumo ecológico ha aumentado un 190,5% desde 2012. Pese a ser siempre más caro que la compra 'normal', fue encontrando su hueco incluso si sus precios seguían al alza. Hasta el año pasado.

En 2024 el precio medio de los productos ecológicos subió un 2,96%, mientras que el volumen adquirido descendió un 3,75%, según los datos del sector publicados por el Ministerio de Agricultura.

No es el único tropiezo. Cayeron también sus cuotas de mercado, −3,38% en valor y −3,58% en volumen.

Al final, concluye el análisis, el año pasado el mercado alimentario total –es decir, el tradicional o normal– se comportó algo mejor, "de modo que la participación del segmento ecológico pierde algo de peso tanto en euros como en kilos/litros".

¿Qué ha pasado? El documento no ofrece causas directas y prefiere poner en perspectiva el avance durante los diez años anteriores de los tomates, leche y pan ecológicos para concluir que 2024 fue "un año de normalización".

O sea, que en cierta forma empieza a ser consciente de su techo, se da a entender, manteniendo el grueso del terreno ganado en años previos, que se centra en un consumidor de más de 50 años.

Los compradores a partir de esa edad concentran más del 71% del mercado ecológico. La población de 35–49 años, por su parte, representa 23,7% del gasto y 23,9% del volumen, mientras que los menores de 35 quedan en 5,3% y 5,1%, respectivamente.

"El mercado ecológico de 2024 está polarizado hacia edades maduras", concluye el informe, que considera que hay un "espacio de crecimiento potencial" entre los menores de 35 aunque si se "afina la propuesta en conveniencia y precio para ese público".

Cae la producción

También está a la baja la producción de ecológico en nuestro país. En 2024 en este apartado también hubo descenso, y bastante significativo tras el crecimiento de años previos.

La producción total alcanzó 3,75 millones de toneladas, o sea, un 24% menos que el año anterior, y el valor de la producción ecológica en origen se situó en 4.796 millones de euros, lo que supone una caída del 19,55%.

Lo que cayó fue la producción vegetal –hortalizas, verduras– que se desplomó un 21,8% en volumen y casi un 23% en valor. Sobre todo se hundió la producción de frutas frescas y secas, que retrocedió un 56,8%, y el de resto de cultivos vegetales cayó un 72,0%.

En contraste, la producción de leche cruda aumentó un 8,9% en volumen (65.350 toneladas) y la carne subió un 13,5% (55.550 toneladas).

En realidad las buenas noticias para el sector ecológico se centran en el comercio. Porque las exportaciones de estos productos alcanzaron los 3.884 millones de euros en 2024, un 27,5% más que en 2023.

El saldo positivo se vio favorecido además porque las importaciones se redujeron a la mitad, hasta 782 millones de euros, lo que permitió que la balanza comercial ecológica se elevara hasta 3.102 millones, el máximo de la serie histórica.