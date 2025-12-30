La inflación se modera y cierra 2025 en el 2,9% por la bajada de precio de los carburantes

Los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas suben más que en diciembre del año pasado, presionando al alza la inflación.

La moderación de la inflación se atribuye principalmente a la bajada de los precios de los carburantes.

La inflación media de 2025 cierra en el 2,7%, una décima por debajo de la registrada en 2024.

La inflación en diciembre de 2025 se sitúa en el 2,9%, una décima menos que en noviembre, según el INE.

La inflación se modera al 2,9% en diciembre, una décima menos que el pasado mes de noviembre, según el dato adelantado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 2025, de media, la inflación general cierra en el 2,7%, una décima inferior a la del 2024.

El organismo estadístico atribuye la moderación a la bajada de los carburantes.

En sentido contrario, han tirado al alza los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios suben más que en diciembre del año pasado.

Por otra parte, la inflación subyacente interanual, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, se sitúa en diciembre en el 2,3%, tres décimas menos que la registrada el pasado mes de noviembre.

El Ministerio de Economía destaca que la tasa subyacente registra una caída de seis décimas "frente al 2,9% de 2024, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE)".

En términos mensuales, el IPC subió un 0,3%, una décima más de lo que aumentó el mes anterior, mientras que el IPC armonizado (IPCA) recortó dos décimas su tasa interanual en diciembre, hasta el 3%, con una variación mensual del 0,3%.