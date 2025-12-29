Los convenios en 2025 cierran con subidas salariales del 4% y abocan a las empresas a dos años de alzas de costes laborales

Las subidas salariales aumentan el poder adquisitivo de los trabajadores, con previsiones de que el IPC siga por debajo de estos incrementos en los próximos dos años.

El coste laboral medio por trabajador asciende un 3% interanual, situándose en 3.100 euros brutos mensuales, y los costes laborales unitarios suben hasta el 4,4%.

El Banco de España advierte que estos incrementos salariales pueden disparar los costes laborales y frenar la productividad empresarial hasta 2027.

Los convenios firmados en 2025 pactan subidas salariales medias superiores al 4%, por encima de las recomendaciones del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.

El tirón económico del año 2025 con las estadísticas de PIB revisadas al alza avala unas subidas salariales pactadas en convenio hasta noviembre superiores al 4%, más de un punto por encima de la recomendación del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) vigente.

Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo han sido corroborados y analizados por el Banco de España para alertar de que esa subida en el sector privado amenaza con disparar los costes salariales y frenar la productividad de las empresas hasta 2027.

El aumento medio acordado en los 3.130 convenios en vigor, la mayor parte de ellos con una vigencia de dos a tres años, se coloca en el 3,49%, para un colectivo de 9,6 millones de trabajadores (cerca del 45% del total de ocupados en España).

Al igual que ocurrió el año pasado, ese incremento de los salarios se eleva a medida que avanza el año, con especial incidencia de los convenios sectoriales (de ámbito superior a la empresa) que se cierran tras largos procesos de negociación.

Desde Trabajo se contabilizan 917 convenios acumulados en 2025, un ritmo similar al de un año antes. Muchos de ellos de renovación automática. Pero si se llega a la parte de los registrados con "efectos económicos conocidos", el dato a noviembre baja a 683.

En esos convenios efectivos firmados en 2025 es donde se encuentra una subida media del 4,15%. De ellos, 479 son de empresa y apenas afectan a 85.000 trabajadores. Pero los otros 204 son de un ámbito superior a la empresa, afectan a 2,28 millones de personas y conllevan una subida del 4,20%.

De hecho, el Banco de España alerta de que los datos recogidos hasta noviembre marcan aumentos de hasta el 4,6% en los convenios plurianuales a finales de año, medio punto por encima del dato que se manejaba doce meses antes y lejos del 3% de referencia del pacto de rentas.

Si hacemos caso a las estimaciones que sobre los datos del Ministerio de Trabajo hace el Banco de España, este año puede acabar con una subida salarial media del 3,5%, cuyos efectos se trasladarán a 2026 y 2027.

La entidad ha elevado en más de medio punto su previsión de incrementos salariales medios para los dos próximos años sobre la que tenía en septiembre. En 2026 esa presión hará que se coloquen en el 3,2% y habrá que esperar a 2027 para que bajen al 2,7%.

Costes laborales al 4,4%

Ese incremento salarial pactado, más los costes de las cotizaciones sociales, marcan el coste laboral total que tienen las empresas por cada trabajador. Según los datos que recoge el INE, ese coste estaba en el tercer trimestre del año un 3% más alto, hasta los 3.100 euros brutos al mes.

En ese contexto, el BdE alerta de que la remuneración por asalariado en el sector privado mantuvo tasas de crecimiento elevadas en el tercer trimestre (4,5%), lo que impulsó el aumento de los costes laborales unitarios (CLU) hasta el 4,4%.

Precisamente, uno de los riesgos que desde el BdE se advierten a medio plazo es la posibilidad de que ese aumento de coste no se absorba con los márgenes de las empresas. Si los costes laborales son altos y los excedentes no se ajustan, suben precios, cae la competitividad de las empresas y se crece menos.

Del lado positivo, en ese aumento de los salarios es donde se ceba la buena marcha del consumo doméstico, que es en lo que se basa el crecimiento del PIB hasta el momento.

En ese contexto de gasto, la inflación del mes de noviembre se colocó en el 3%, aún por debajo de las subidas salariales. Pero todo apunta a que caerá a una media del 2,7% a finales de año pese al aumento de los precios de los alimentos.

Eso supone que las negociaciones en convenio generan aumentos del poder adquisitivo para los trabajadores. Es más, se mantendrán a medio plazo si tenemos en cuenta que todos los servicios de estudios colocan el IPC anual en el entorno del 2% a dos años vista.

Lo que permanece estancado es precisamente la negociación de los convenios colectivos. El enfrentamiento entre CEOE y sindicatos ha frenado el proceso en la parte final del año.

No sólo fue el control horario y la reducción de jornada. La ruptura de cara a alcanzar un nuevo AENC se debe sobre todo a la subida por decreto del SMI y la pretensión sindical de que no se pueda compensar con los otros complementos salariales de la nómina.