El PIB de Estados Unidos se acelera dos décimas en el tercer trimestre al crecer un 1,1%

Las claves nuevo Generado con IA El PIB de Estados Unidos creció un 1,1% en el tercer trimestre respecto al trimestre anterior, según la Oficina de Análisis Económico (BEA). En términos interanuales, la economía estadounidense se expandió un 4,3%, superando las previsiones de los analistas y marcando el mayor crecimiento desde el tercer trimestre de 2023. El consumo avanzó un 3,5% anualizado, mientras que la inversión de capital cayó un 0,3% y el gasto público aumentó un 2,2%, destacando el incremento en defensa. Las exportaciones estadounidenses subieron un 8,8% y las importaciones disminuyeron un 4,7% durante el periodo, en el contexto de los aranceles recíprocos impulsados por el Gobierno.

El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos creció en el tercer trimestre un 1,1% con respecto al segundo, en lo que supone la primera publicación de datos relativos al producto interior bruto (PIB) del país desde septiembre debido al reciente cierre del Gobierno Federal.

A ritmo interanual, la primera economía del mundo se expandió un 4,3%, según los datos publicados este martes por la Oficina de Análisis Económico (BEA), un nivel por encima de lo previsto por los analistas y el más alto desde el tercer trimestre de 2023.

El buen rendimiento de la economía estadounidense parece responder a la fortaleza del consumo, que en el tercer trimestre avanzó un 3,5% a ritmo anualizado.

A su vez, aunque la inversión de capital retrocedió un 0,3%, el gasto público creció un 2,2%.

Esto último implica un desembolso a nivel federal, el cual creció un 2,9% anualizado, incluyendo un aumento del 5,8% en el gasto en defensa un 5,8%, en línea con la política del Gobierno de Donald Trump de fortalecer el músculo militar del país.

Los datos de la BEA mostraron a su vez que entre julio y septiembre las exportaciones estadounidenses crecieron un 8,8% y las importaciones se encogieron un 4,7 %, lo que apunta al efecto provocado por los mal llamados "aranceles recíprocos" que el propio Trump anunció en abril como pilar de su guerra comercial.

El dato publicado hoy es el primero que se conoce sobre el rendimiento de la economía de EEUU en el tercer trimestre, ya que la primera estimación estaba originalmente programada para el pasado 30 de octubre.

El reciente cierre de Gobierno Federal que duró 43 días (del 1 de octubre al 12 de noviembre) impidió la publicación de datos macroeconómicos clave, como la inflación del mes de octubre, o retrasó la difusión de cifras de empleo, la balanza comercial o el PIB.