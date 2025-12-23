China escala la tensión comercial con la UE y golpea a filiales de García Baquero y Central Lechera Asturiana

Bruselas considera los aranceles injustificados y analizará la decisión china para responder formalmente, defendiendo que va contra las reglas de la OMC.

Las exportaciones españolas de lácteos a China tendrán un arancel fijo del 28,6%, mientras que otras empresas europeas tendrán gravámenes variables según su cooperación.

La medida responde a una investigación antidumping que concluye que los lácteos europeos reciben subvenciones en origen y dañan la industria china.

China impone aranceles provisionales de hasta el 42,7% a quesos, leche y nata de la UE, afectando a empresas como García Baquero y Central Lechera Asturiana.

China vuelve a agitar las relaciones comerciales con la UE. A tensarlas más, en realidad, con un nuevo arancel provisional que entra este martes en vigor y que va del 21,9% al 42,7% para quesos, leche o nata con origen en la UE. Menos de una semana después de que hiciera lo propio con el cerdo.

Las empresas europeas que vendan estos lácteos en China soportarán uno u otro gravamen, explica Pekín, en función de si han 'colaborado' con las autoridades asiáticas en la investigación antidumping que al respecto arrancaron en verano de 2024.

El resultado de esa pesquisa es que estos productos han estado "subvencionados" en origen por contar con ayudas como la Política Agraria Común (PAC) y por ello han causado "un daño sustancial" a la industria láctea china, aseguran las autoridades de ese país.

Es un argumento muy parecido –también lo son los gravámenes variables por una suerte de 'buen comportamiento'– al que dio pie a la investigación a las importaciones de porcino procedentes de la UE, que se zanjaron de forma definitiva hace apenas una semana.

Y como en esa ocasión, ahora llegan las consecuencias. En el caso español, la tasa a los lácteos queda fija en el 28,6%, a medio camino. Porque los aranceles oscilan entre el 21,9% fijado para la italiana Sterilgarda Alimenti y el 42,7% para algunas filiales de la neerlandesa FrieslandCampina.

Los afectados españoles

Las empresas afectadas son Campo de San Juan –filial de Quesos García Baquero que impulsa sus proyectos industriales–, CAPSA –filial de Central Lechera Asturiana–, e Innolact.

También figuran en la lista Lácteos Industriales Agrupados e Industrias Lácteas de Mollerusa, según los datos divulgados por el Ministerio de Comercio chino.

Todas ellas afrontan ahora lo que Argal Alimentación, Sánchez Romero Carvajal Jabugo o ElPozo Alimentación sufren de forma definitiva desde hace una semana: aranceles a su exportación a China también por presunto 'dumping'.

En el caso de las cárnicas, pagarán durante cinco años un gravamen del 9,8% en sus exportaciones al gigante asiático.

Aquella decisión se interpretó de forma amplia como una represalia por parte de China después de que Bruselas anunciara en verano de 2024 aranceles a la importación de coches eléctricos de ese país.

Ojo por ojo. El cerdo era un excelente objetivo por su peso económico: era fácil hacer daño, dado que China constituye el principal destino de porcino de la Unión Europea, con más de 1,1 millones de toneladas importadas en 2024.

Después llegó el anuncio de investigación a la importación de brandy, que enervó a Francia, y los lácteos, que también golpea especialmente a los galos.

Bruselas, preocupada

El nuevo revés arancelario, segundo en una semana, deja a la Comisión Europea preocupada. Lo admite ya abiertamente el Ejecutivo comunitario, que tacha de "injustificados" estos gravámenes a los lácteos.

"La evaluación de la Comisión Europea es que la investigación se basa en acusaciones cuestionables y pruebas insuficientes y que, por lo tanto, las medidas son injustificadas", ha dicho en una rueda de prensa el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.

Así, el Ejecutivo comunitario toma nota "con preocupación" del anuncio de Pekín y se tomará ahora el tiempo necesario para evaluar las conclusiones preliminares de las autoridades chinas y presentar sus comentarios formales de respuesta.

La Comisión analizará en este contexto "toda la información disponible" para defender que la medida provisional va en contra de las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha dicho el portavoz.

El plazo dado por China para concluir su investigación antes de decidir si los aranceles serán permanentes concluye el 21 de febrero.

"Hacemos todo lo que está en nuestra mano para defender a los agricultores y productores de la Unión, así como a la PAC, del uso injusto que China hace de los instrumentos de defensa comercial", ha advertido Gill.

El portavoz comunitario ha recordado que Bruselas ya acudió ante la OMC para denunciar el inicio de esta investigación por parte de Pekín. "Como siempre, la Comisión tomará todas las medidas necesarias", ha remachado.