El encarecimiento de ternera, huevos y turrones condena a la clase media a su Navidad más apretada en años

Alimentos como arroz, pan, pasta y carne de cerdo mantienen precios estables o bajan ligeramente, siendo de las pocas opciones económicas para estas fiestas.

El turrón cuesta un 16% más que el año pasado, con las marcas más conocidas alcanzando precios de hasta 33 euros el kilo.

Los llamados 'platos refugio', tradicionalmente más asequibles, han registrado los mayores incrementos de precio en el último año.

El precio de alimentos básicos como ternera, huevos y turrón ha subido notablemente, encareciendo los menús navideños para la clase media española.

A menos de dos semanas de la cena de Nochebuena, la clase media española constata que las subidas que comprueba mes a mes en el supermercado, sin tregua, se disponen a condenarla a las fiestas más apretadas que se recuerdan en años a la hora de configurar sus menús en días clave.

Porque todos aquellos platos considerados tradicionalmente 'refugio', es decir, las alternativas más asequibles frente a los productos tradicionalmente más caros, como besugo o cordero, son los que más se han encarecido en un año.

El INE lo confirma en su última actualización sobre la inflación antes de las fiestas, en la que se demuestra que el rally de precios se ha cebado en la recta final del año con la materia prima de los platos más básicos.

Los huevos han subido un 30% en el último año; la ternera, un 18% –tres veces más de lo que se ha disparado el cordero–, el pescado fresco un 7,8% y hasta los dulces van a atragantarse, porque el chocolate está un 14,5% más caro.

Los turrones, que contienen además almendra también al alza, son un 16% más caros que en las navidades de 2024, remata la OCU.

Así que opciones a priori más asequibles como redondos de ternera, huevos rellenos, ensaladilla y hasta las alternativas a los pescados de mayor coste se complican para la clase media.

Más presión a la clase media

Se da la circunstancia de que las subidas vistas en estos productos son además bastante más acusadas que las vistas en otros productos de mayor valor tradicionalmente, como el marisco fresco, que sube un 4% en los últimos doce meses.

El mayor golpe, por lo tanto, se dirige como un misil a los bolsillos de clase media y también a los más humildes.

Este año tienen una especial dificultad en abastecerse para montar una mesa de Navidad con opciones económicas.

Es algo que queda de manifiesto al observar las subidas de precio de los alimentos que componen los 'menús refugio' en los últimos años.

En el caso de la ternera y los huevos, la espectacular subida vista este año no tiene comparación desde la pandemia. Ni siquiera en 2022, el año de la gran inflación de alimentos por la guerra en Ucrania, con subida de dos dígitos en prácticamente todos los productos de la cesta de la compra, se vio algo igual.

Aquel 2022 la ternera se encareció un 13,2% y los huevos, un 27%. También el chocolate y el café registran las mayores subidas de esta década.

El turrón, un 16% más caro

No solo los platos principales más modestos se disparan. También los postres tradicionales. El turrón está en esta Navidad un 16% más caro por el efecto de la subida de huevos y frutos secos.

La OCU advierte, incluso, que los turrones de marca "se han convertido en un artículo de lujo": el de fabricante cuesta ya 33 euros/kg, mientras que la marca blanca cuenta con un precio de menos de la mitad, al rondar los 15 euros/kg.

Es su conclusión tras analizar la evolución del precio de 107 referencias de turrón tradicional, tanto del duro (Alicante) como del blando (Jijona).

En la conclusión remarcan que también hay mucha diferencia entre las subidas según la marca. Así, El Lobo anota alzas de más del 50%, El Almendro, en su línea Cosecha propia, sube 37% y también escalan El Quijote (36%) y Rey (33%).

Mientras, entre las marcas blancas sobresale la subida del turrón blando de Aldi, con un incremento del 27%.

Las versiones en chocolate suben también, dado el incremento del cacao y chocolate en polvo (12%) que recoge el INE.

A dos semanas de la Nochebuena, el resquicio de alivio para hogares de clase media y vulnerables es escaso.

Persisten como vía sin grandes sobresaltos el arroz (1,3%); el pan (0,3%); la pasta, que de hecho baja un 0,4% en un año; la carne de cerdo (1,3%); preparados de pescado como calamares rebozados (0,9%); patatas, un 3% más baratas que hace doce meses, y platos preparados (1,5%).