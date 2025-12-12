El PP critica a Montero por afirmar no conocer a Vicente Fernández: "Era una persona de su confianza"

Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del Partido Popular, critica a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por afirmar no conocer al expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, cuando "era una persona de su confianza".

Bravo ha explicado que "fue del equipo de María Jesús Montero, se lo llevó al ministerio para estar en la Sepi. Cuando tuvo problemas, Montero reservó esa plaza durante más de un año sin cubrirla".

"Sería el primer presidente de Sepi que no sea una persona de la máxima confianza del ministro de Hacienda", y ha reprochado al Ejecutivo mantener al frente del organismo a personas "designadas por ella de su confianza, investigadas e imputadas". "Eso es una realidad que no puede negar", ha destacado.

Así, ha remarcado que "María Jesús Montero está en el Gobierno de Sánchez y de Ábalos con todo lo que ustedes conocen. María Jesús es la número dos del Partido Socialista de Cerdán y Salazar. Y María Jesús Montero tiene a las personas designadas por ella de su confianza, investigadas, imputadas. Eso es una realidad que no puede negar".

Por otra parte, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Alberto Nadal, ha vuelto a cargar contra el Gobierno por lo que considera un colapso institucional. "O se van ya, dejan de hacer daño y convocan elecciones o no sabemos hasta dónde pueda llegar esto", ha afirmado durante una comparecencia en la que ha acusado al Gobierno de "romper el núcleo del aparato económico del Estado".

Fondos europeos

Nadal ha denunciado que "no es normal ver entrar a la Guardia Civil y la Policía todos los días en las instituciones básicas que determinan el empleo de los españoles, el pago de la hipoteca y la garantía de la estabilidad económica".

También ha remarcado que el Gobierno se ha equivocado al renunciar a 60.000 millones en fondos europeos, ya que el dinero "no era para financiar el déficit público, sino para autónomos, pymes y proyectos tecnológicos". A su juicio, esta decisión "ha privado de más de cuatro puntos del PIB a las empresas y emprendedores".

En esta línea, ha explicado que "no hablamos de dinero para endeudarte, para tener 22 ministerios o intervenir empresas privadas con 2.300 millones, como Telefónica, sino para dárselo al sector productivo".

En relación con las reformas comprometidas con Bruselas, los dirigentes populares afirmaron que, en caso de llegar al Gobierno, negociarían con la Comisión Europea nuevas medidas en materias como vivienda o mercado laboral. "Europa te pide una reforma que solucione el problema, y esta ley de vivienda lo ha agravado", concluyó Bravo.