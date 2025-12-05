Sólo 1 de cada 4 españoles sabe lo que es la inflación: la educación financiera supera en importancia a la historia

Santander ha promovido la educación financiera globalmente, alcanzando a más de 4 millones de personas en 2024.

El 86% de los españoles nunca recibió clases de educación financiera en la escuela, aunque la mayoría estaría dispuesta a asistir a un curso gratuito.

El 90% de los españoles considera la educación financiera más importante que materias como Historia, Literatura o Artes.

Sólo uno de cada cuatro españoles sabe qué es la inflación, por debajo del 32% de la media global.

Esta demoledora estadística sobre la educación financiera de los ciudadanos de nuestro país pone de manifiesto la importancia cada vez más relevante que tiene -o debería tener- la formación en campos como finanzas básicas y ahorro personal.

El informe global de Santander 'El valor de aprender: Perspectivas globales sobre educación financiera', presentado ayer en Londres por Ana Botín, presidenta del Grupo Santander, revela que los españoles valoran ya la educación financiera (90%) por encima de asignaturas tradicionales como Historia (89%), Literatura (89%) y Artes (70%).

Este estudio, elaborado junto a Ipsos a partir de 20.000 encuestas en diez países, revela que en España el 86% de los encuestados nunca ha recibido clases de educación financiera en la escuela, cifra similar a la media global. Sin embargo, tres de cada cuatro estarían dispuestos a participar en un curso gratuito, especialmente los jóvenes de 25 a 34 años.

Botín presentó el informe en la Cámara de los Comunes de Londres junto a la diputada Lucy Rigby, miembro del Parlamento por el Condado de Kensington y alcaldesa de la ciudad.

"Las conclusiones clave son claras: las personas creen saber más sobre finanzas de lo que realmente saben. Y dado que comprender los conceptos básicos comienza muy temprano -entre los 3 y los 7 años-, debemos priorizar mucho más la educación financiera y comenzar mucho antes. El 91% coincide en que las escuelas y los padres deben garantizar que los niños la reciban", sostuvo la presidenta del Santander.

Sin embargo, los españoles siguen dando más importancia todavía a la Geografía (91%), la Ciencia (93%), los Idiomas (93%) y las Matemáticas (94%) que a la educación financiera.

"Esta es una responsabilidad de todos: en Santander, hemos apoyado la educación durante los últimos 30 años, y sólo en 2024, más de 4 millones de personas en todo el mundo accedieron a nuestras iniciativas de educación financiera", añadió Botín.