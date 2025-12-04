Los ganaderos estallan por el descontrol con los jabalíes: los transmisores de la peste porcina crecen un 270% en veinte años

El grupo cárnico Jorge ha prescindido de 300 trabajadores temporales como consecuencia del brote de peste porcina africana en Cataluña.

Ganaderos denuncian haber invertido hasta 240.000 euros en bioseguridad sin resultados debido a la falta de control de la fauna salvaje por parte de las administraciones.

La peste porcina detectada en jabalíes ya ha provocado restricciones en la exportación de carne de cerdo y el confinamiento de 39 granjas catalanas.

La población de jabalíes en España ha crecido un 270% en los últimos veinte años, lo que los convierte en principales transmisores de la peste porcina africana.

La peste porcina no ha llegado aún a ninguna granja española, afectando por ahora solo a jabalíes, pero la tensión empieza a desbordarse entre los ganaderos que en el peor de los casos ya no pueden exportar y, en el mejor, encuentran restricciones en una veintena de mercados.

Todo por nueve positivos de peste porcina detectados en jabalíes, una especie sobredimensionada que ha crecido un 270% en veinte años, advierten científicos y cazadores. Estos animales son, a la sazón, vectores perfectos de esta enfermedad y por eso les persiguen desde hace días 400 efectivos de la UME, Seprona y agentes rurales de la Generalitat.

El objetivo: que no extiendan la peste más allá del área de seguridad delimitada en torno al municipio barcelonés de Cerdanyola del Vallès, donde se detectó el primer foco el pasado viernes, y sobre todo que no salte a las granjas de cerdos, donde la indignación crece: han invertido cerca de 200.000 euros por explotación en medidas de bioseguridad y sienten que de poco les sirve.

"Tenemos las granjas más bioseguras de Europa, verdaderas fortalezas sanitarias, pero pagamos la factura de un jabalí que se comió un bocadillo de embutido”, lamenta Jaume Bernis, responsable del sector porcino de COAG.

El daño económico les empieza a asustar. Agricultura negocia a contrarreloj para lograr que la mayor cantidad posible de países terceros que han vetado la carne de cerdo de toda España reconsideren y admitan, como ya lo han hecho China o Reino Unido, una regionalización.

Esto es, que dejen de comprar cerdo solo de la zona afectada, un área de la provincia de Barcelona, donde este miércoles se han encontrado otros 50 jabalíes muertos. La peste porcina es de alta propagación y mortalidad, y a pocos sorprende que algunas empresas estén tomando ya drásticas medidas.

Como la anunciada por el grupo cárnico Jorge, que ha decidido prescindir de 300 trabajadores temporales a partir de este jueves por la situación derivada del brote de peste porcina africana detectado en Cataluña.

La población de jabalíes, disparada

Por consecuencias como esta a los ganaderos les parece que están ante una "paradoja devastadora" de la que hace directamente responsable a las administraciones.

Porque, denuncia COAG, "mientras los ganaderos han invertido entre 135.000 y 240.000 euros por explotación en medidas de bioseguridad durante las últimas dos décadas, las administraciones, nacional y autonómicas, permitieron que la población de jabalíes se multiplicara" sin "implementar ningún plan de control efectivo".

"Cada ganadero que aguanta en el sector lo hace porque invirtió lo que cuesta un piso en Barcelona para tener una explotación a prueba de amenazas externas. La pregunta es: ¿qué hizo la administración en estos 20 años para protegernos de esas amenazas? La respuesta es absolutamente nada”, lanza Bernis.

Lo cierto es que desde hace años los expertos advierten sobre los riesgos de la sobrepoblación del jabalí. Se estima que este año puede cerrarse con una población de cerca de 2 millones de ejemplares, unos cálculos que, a falta de censo oficial, parten de la caza.

El consenso establecido entre ciencia y sector es que lo que se captura es apenas un tercio de la población real. Partiendo de los datos de caza anual de la Fundación Artemisan, una organización sin ánimo de lucro que integra a varias organizaciones del ámbito cinegético, incluyendo federaciones de cazadores, se observa que la especie ha crecido un 270% entre 2003 y 2023, último año con datos de capturas disponibles.

"Se tienen que tomar medidas", remarca a EL ESPAÑOL-Invertia Luis Fernando Villanueva, director de la Fundación Artemisan, que pide que se "eliminen los complejos" con respecto a la actividad cinegética y se asuma que lo hecho hasta ahora no es suficiente.

"Se han extendido porque tenemos pérdida de hábitat, de ganadería extensiva, población y cazadores", enumera. Quizá, agrega, haya que plantearse autorizar la caza fuera de temporada para tratar de controlar la población.

Un plan de fauna

En todo caso, la situación actual indigna a los ganaderos, que ven ahora la autoprofecía cumplida dado el peligro en cuanto a expansión de enfermedades que conllevan los jabalíes. Era cuestión de tiempo que surgiera un problema, y ha acabado siendo la peste porcina, que no se veía en nuestro país desde hace tres décadas.

"Hemos puesto vallados perimetrales, vados sanitarios, vestuarios con zona limpia y sucia para personal, sistemas de análisis continuos... y ahora vemos cómo 39 granjas catalanas quedan confinadas durante un año y 20 países cierran nuestras exportaciones por una gestión administrativa negligente de la fauna salvaje", insisten desde COAG.

Para la organización, lo que sucede con la peste porcina "no es un accidente, es una negligencia sistemática". La organización remarca que en las zonas periurbanas de Barcelona se alcanzan densidades de hasta 15 jabalíes por kilómetro cuadrado, "cuando la media europea sostenible es de 2-4 ejemplares".

"Eso significa que Cataluña multiplica por cuatro la densidad segura, y nadie hizo nada", concluye desde COAG, que reclama al Gobierno y las CC.AA. un Plan Nacional de Gestión de Fauna Salvaje hasta 2030 que incluya cupos mínimos de caza según densidad poblacional por zona y sanciones por incumplimiento de objetivos de control.

“No podemos jugarnos casi 9.000 millones de euros en exportaciones y dejar en el aire el futuro de 80.000 granjas cada vez que un jabalí baja a comer a un contenedor de basura en cualquier punto de España. Exigimos responsabilidad y acción institucional”, puntualiza Bernis.