Agricultura confirma la muerte de otros 7 jabalíes y eleva a nueve los casos de peste porcina

No se han detectado casos ni síntomas de peste porcina en granjas de cerdo cercanas y las muestras tomadas han dado negativo, manteniéndose una vigilancia estricta.

Se ha prohibido la caza y reforzado la búsqueda y trampeo para reducir la población de jabalíes silvestres, con la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias y fuerzas de seguridad.

El Ministerio de Agricultura ha notificado los positivos a la Comisión Europea y la OMSA, y ha establecido una zona de control y vigilancia de 20 kilómetros.

El Laboratorio Central de Veterinaria ha confirmado siete nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes hallados muertos en Cerdanyola del Vallès, sumando un total de nueve.

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado el positivo por el virus de la peste porcina africana en otros siete jabalíes que fueron hallados muertos en Cerdanyola del Vallès, el municipio barcelonés donde aparecieron los dos la pasada semana que dieron inicio al brote.

Con estos nuevos positivos, dados a conocer por el Ministerio de Agricultura, se confirma la presencia de la enfermedad en un total de nueve animales silvestres, todos en la misma zona. Los positivos se han notificado ya a la Comisión Europea y a la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA).

Mientras, los servicios veterinarios oficiales de Cataluña, en colaboración con el Ministerio, han delimitado una zona de control y vigilancia en un radio de 20 kilómetros en torno a los casos detectados.

En esa área se ha prohibido la caza para evitar el movimiento de los jabalíes y que puedan expandir el virus fuera de la zona.

Además, se han reforzado actuaciones de búsqueda y trampeo con personal específicamente formado y conocedor de la zona para reducir la densidad de poblaciones de jabalíes silvestres.



Los servicios veterinarios oficiales y el Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya cuentan con la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias, del cuerpo de Mossos d’Esquadra, de la Guardia Civil (Seprona) y de la Policía Local para vigilar el acceso de personal no autorizado a la zona infectada, que incluye el Parque de Collserola.

El objetivo, ha recordado el departamento que dirige Luis Planas, es reforzar la desinfección de todo vehículo que acceda al perímetro de la zona.



A este fin se han movilizado un total de 120 personas del cuerpo de agentes rurales, junto con 26 equipos operativos de trabajo, que se dedican a tareas como buscar cadáveres o instalar trampas.

También se han movilizado 117 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias equipados con estaciones de descontaminación, equipos de gestión de capturas en condiciones de bioseguridad para su traslado a laboratorios y centros de incineración, así como con un equipo de drones con capacidad de búsqueda en zonas amplias y detección nocturna mediante infrarrojos.

No hay positivos en granjas de cerdo

Mientras, se inspeccionan también las granjas de cerdo que estén en un área de 20 kilómetros en torno a la zona infectada.

Por ahora no se ha detectado sintomatología ni lesiones compatibles con la peste porcina en ninguna de ellas. Además, las tomas de muestra que se han realizado en las granjas han resultado negativas y la vigilancia, insiste Agricultura, es máxima tanto en Cataluña como en el resto de España.

En este sentido, este martes se ha incorporado a los trabajos el Equipo Veterinario de Emergencias de la Comisión Europea, formado por expertos epidemiólogos para evaluar sobre el terreno las medidas desplegadas y emitir recomendaciones para reforzar las actuaciones que permitan lograr el control de la enfermedad lo antes posible.