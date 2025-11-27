Luis de Guindos advierte que hay que solventar el problema del alquiler para aguantar la inmigración y sostener el PIB

En el Congreso de Directivos de CEDE, se debatieron otros desafíos como la descarbonización energética, la autonomía estratégica de la UE y la inversión en tecnología y telecomunicaciones.

De Guindos también señala la necesidad de invertir en servicios sociales y mantener la estabilidad presupuestaria ante el aumento de la población y los retos económicos europeos.

La falta de vivienda nueva y opciones de alquiler es uno de los principales obstáculos económicos tanto en España como en otros países europeos.

Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, advierte que controlar los precios del alquiler es clave para atraer inmigración y sostener el crecimiento económico en España.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha advertido que el gran problema que tiene España para aguantar la economía y no perder la fuerza de trabajo de los inmigrantes es controlar los precios de los alquileres.

Luis de Guindos participó este jueves en el Congreso Anual de Directivos que organiza CEDE para hacer un repaso de los grandes riesgos de los mercados de capitales en Europa. Pero no ha querido dejar pasar el momento que vive España.

Junto a él, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, y su homólogo en Telefónica, Marc Murtra, hicieron un repaso de los retos en energía y telecomunicaciones.

Luis de Guindos analizó el riesgo que hay en los mercados de una burbuja tecnológica, pese a que la situación económica aguanta y mejora en la UE.

Pero aseguró que el gran problema de España y de otros países de Europa es ahora la escasez de vivienda nueva y el alquiler. "Si esa situación se resuelve, seguiremos creciendo por encima de la UE", sentenció.

El gran peligro que el exministro español de Economía ve en el cuello de botella que se genera con la vivienda es la falta de opciones para una inmigración que es necesario que llegue a España y a toda Europa para mantener la economía.

Es más, aseguró que uno de los retos que se plantean en ese escenario es mejorar la inversión en servicios sociales, que atiendan al aumento de población que se genera. España ha pasado de 45 a 50 millones de habitantes en muy pocos años, por ejemplo.

Junto a ese problema, más español que europeo, el responsable del BCE alertó del riesgo de que la economía no vaya tan bien como se prevé y los mercados tengan que responder de todo el riesgo que están asumiendo.

"Las empresas tecnológicas no están en la misma situación que la anterior crisis -explicó de Guindos-, pero el riesgo está ahí y hay que evitar un efecto en cascada".

El otro gran reto que el ejecutivo puso sobre la mesa fue la falta de una estabilidad presupuestaria en Europa. El caso español es paradigmático, pero la falta de unas cuentas públicas en muchos de los socios dificulta planificar a medio plazo en la UE.

En ese ámbito, señaló la importancia que tiene la inversión en defensa, que ahora es más necesaria que nunca, pero que se va a llevar una parte muy alta del PIB de toda la UE.

Diagnóstico europeo

Frenar el riesgo de una burbuja en los mercados, descarbonizar la economía y apostar por crear gigantes en telecomunicaciones. Esos son los tres grandes retos europeos que salieron a la palestra en CEDE, con el reto de potenciar la autonomía estratégica de la UE.

En el ámbito energético, Francisco Reynés puso sobre la mesa el gran dilema del sector: descarbonizar las empresas, garantizar la seguridad del suministro y no perder un nivel competitivo en los precios de la energía.

En tercer lugar, Marc Murtra y el presidente de KPMG, Juanjo Cano, hicieron un repaso de la situación de las telecomunicaciones europeas, que se encuentran en un momento disruptivo marcado por la IA.

Murtra recordó que son las empresas de defensa y las telecos las que tiran de la tecnología como pueden frente a las grandes plataformas de EEUU y el empuje chino.

El presidente de Telefónica recordó que el reto está en lo que se pueda invertir en los próximos diez o quince años. "De lo contrario, seguiremos yendo una o dos generaciones detrás de los grandes gigantes mundiales", alertó.