El Gobierno autoriza de forma extraordinaria 13 días extra de pesca para garantizar que haya marisco en Navidad

El Gobierno ha asignado este lunes de forma extraordinaria 13 días adicionales de pesca por buque a la flota de arrastre del Mediterráneo, una de las más castigadas por los recortes en las previsiones de Bruselas del año pasado, con el fin de que quede garantizado el abastecimiento de pescado y marisco para esta Navidad.

"Esta asignación extraordinaria permite ofrecer a los armadores y tripulaciones certidumbre, estabilidad y capacidad de planificación para afrontar con garantías los últimos meses del año", ha subrayado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Según los cálculos de su departamento, la medida beneficiará a los 557 barcos que faenan en el Mediterráneo y sus entornos costeros. Con esta nueva asignación, además, se superan incluso los días finales de pesca obtenidos en 2024, una de las grandes luchas del sector este año.

Porque a finales de 2024 Bruselas les dio todo un zarpazo al aprobar un recorte de los días autorizados para faenar, que pasaban de 130 a apenas 27. Se temió por la supervivencia de la flota, aunque finalmente se logró que pudieran trabajar los mismos días siempre y cuando aplicaran una batería de medidas de sostenibilidad.

Ahora se añaden estos 13 días. De esta forma, la flota recupera en este 2025 los días que logró para 2024 con la aplicación de las medidas de selectividad negociadas, sobre todo de cara a la campaña navideña, en la que los pescadores se juegan un gran porcentaje de sus cuentas anuales.

“Estamos plenamente comprometidos en la defensa de los intereses del sector para dar continuidad de la actividad en un contexto de recuperación de especies pesqueras”, ha reiterado el ministro, que se prepara ahora para la reunión clave que tendrá lugar los días 11 y 12 de diciembre en Bruselas para, como cada año, fijar los límites de capturas que aplicarán en 2026.