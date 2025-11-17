La neutralidad tecnológica y la reutilización, las premisas para ser más eficientes en el tratamiento del agua

Imagen del I foro del Agua organizado por El Español y Cox en Sevilla. Salvador López Medina

La neutralidad tecnológica -apostar por varias herramientas para reducir costes-, la reutilización del agua tanto para la agricultura como para el consumo, el uso adecuado de los datos y las continuas adaptaciones a la normativa europea.

Son las principales premisas que han expuesto los expertos en materia hídrica, de la Universidad y responsables de Cox que se han reunido este lunes en Sevilla en el I Foro Global del Agua organizado por El Español de Sevilla e Invertia con la colaboración con la compañía andaluza.

Manuel Alberto López Martín, director de Ingeniería de Procesos de Agua en Cox, ha sido uno de los primeros en intervenir. López ha subrayado que la gran mayoría de las plantas realizadas son rentables y puede llegar a alcanzarse hasta el 97% de eficiencia.

No obstante, López ha lanzado una advertencia. Cree que la próxima revolución para el tratamiento del agua se centrará en el uso del material, poniendo como ejemplo el grafeno.

Manuel Alberto López Martín, director de Ingeniería de Procesos de Agua en Cox, en el I Foro del Agua organizado por El Español de Sevilla y Cox. Salvador López Medina

Se trata de una sustancia compuesta por carbono puro, con átomos organizados en un patrón regular hexagonal, parecido al grafito.

Andrés Molina Giménez, catedrático de Derecho Administrativo y director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales en la Universidad de Alicante, ha insistido en la importancia de la neutralidad tecnológica.

A su juicio, hay que considerar los sistemas de abastecimiento en conjunto, es decir combinar recursos y obtener un pool para equilibrar los costes.

"Es lo que yo llamo neutralidad tecnológica. No tenemos que apostar por una única, sino por un conjunto de acciones para reducir costes", ha subrayado Molina.

Andrés Molina Giménez, catedrático de Derecho Administrativo. Director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales en la Universidad de Alicante en el I foro del Agua organizado por EL ESPAÑOL y Cox. Salvador López Medina

El catedrático ha anunciado en el foro la puesta en marcha de una cátedra conjunta de Cox y la Universidad de Alicante. Precisamente también para obtener perfiles cualificados y expertos en el tratamiento de agua.



Precisamente, Rafael González Almenara, profesor en la Universidad de Sevilla (US), ha asegurado al respecto que "la Universidad debe ir de la mano de la industria para formar títulos profesionales en función de sus necesidades para cubrir ese relevo generacional".

De hecho, precisa que uno de los alicientes es que se trata de un sector en el que "sobran oportunidades laborales, pero hay que formarse".

Rafael González Almenara, profesor en la Universidad de Sevilla (US) en el I foro del Agua organizado por EL ESPAÑOL y Cox. Salvador López Medina

Sobre todo en estos momentos cuando la Inteligencia Artificial supondrá "un boom" en cualquier ámbito, pero también en el hídrico, y el análisis de una cantidad ingente de datos, a los que hay dar uso y aprender de ellos.

Por su parte, Juan Cifuentes Valdés, responsable técnico en Energy Recovery, Inc. para Europa y MENA, ha insistido en otra de las premisas fundamentales para ser más eficientes en el tratamiento del agua: la reutilización de la misma tanto para agricultura como para el consumo humano.

Juan Cifuentes Valdés, responsable técnico en Energy Recovery, Inc. para Europa y MENA en el I foro del Agua organizado por EL ESPAÑOL y Cox. Salvador López Medina

"Tenemos medios tecnológicos para ser eficientes en gran medida para obtener valor añadido de la salmuera por ejemplo", ha remarcado Cifuentes, con el beneficio económico que ello supondrá.

Por último, Baltasar Peñate Suárez, director del Departamento de Agua en el Instituto Tecnológico de Canarias, ha puesto como ejemplo su comunidad. "La escala de Canaria es bastante útil, la política energética en España no está orientada en trabajar lo pequeño, sino lo grande".

Sin embargo, en Canarias se está perdiendo "un 33% del agua" y su aprovechamiento es "una tarea compleja porque la normativa española no ayuda".

Baltasar Peñate Suárez, director del Departamento de Agua en el Instituto Tecnológico de Canarias en el I foro del Agua organizado por EL ESPAÑOL y Cox. Salvador López Medina

Peñate también ha acusado la falta de personal cualificado y de financiación. De ahí que sea tan importante la colaboración público-privada que permita también introducir más innovación.

Por último, ha recordado que en mayo se publicará el tratado europeo de resiliencia hídrica y España tiene deberes. "La administración pública tiene que estar preparada para presentarse en Europa y pedir financiación y decir que son capaces de resolver los problemas", ha concluido.

Peñate ha subrayado otra de las premisas para obtener una mayor eficiencia del agua, refiriéndose a la adaptación del sector a la normativa europea.