El Gobierno elevará este martes 2 décimas, al 2,9%, su previsión de crecimiento para 2025

El Ministerio de Economía llevará este martes al Consejo de Ministros una revisión al alza de dos décimas, hasta el 2,9%, del crecimiento previsto para la economía española en 2025, según han confirmado a Efe fuentes de este ministerio.

Noticia en actualización

