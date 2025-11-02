El ‘cohete’ trucado del PIB: 600.000 inmigrantes copan el 75 % de los empleos nuevos con baja productividad

El envejecimiento de la población activa en España plantea un desafío demográfico, con una disminución proyectada en la población en edad de trabajar hacia 2050.

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales propuesta por el gobierno podría presentar riesgos para la productividad si no se acompaña de mejoras suficientes.

El 75% de los nuevos empleos en España son ocupados por inmigrantes, principalmente en sectores de baja productividad como el turismo, servicios y construcción.

La economía española es la que más crece en la UE. Es también de las que presenta un mayor nivel de subida entre los países más avanzados. Sin embargo, presenta un agujero negro difícil de saldar por el momento: la productividad, que tiende a la baja y acumula casi dos décadas de estancamiento.

España crea empleo y crece, pero eso no quiere decir que se trabaje con la eficacia y el nivel tecnológico que se necesita. Todavía es necesario apuntalar un crecimiento dependiente del turismo y, sobre todo, de la llegada de inmigrantes.

Los datos de Contabilidad Nacional sobre el PIB del tercer trimestre delataban una caída de cuatro décimas en la productividad, tanto en el cálculo por hora trabajada como en la que contempla el total de los factores (PTF), que son las dos formas básicas de medirla.

Un ritmo de crecimiento del 2,8% en el PIB hasta septiembre y casi 22,4 millones de ocupados no parecen haber servido para mejorar el valor añadido del trabajo que se genera en España.

Un descenso anunciado: entidades como la Airef o Funcas, entre otras instituciones, ya avisan de que este año los trabajadores españoles no serán más productivos, más bien al revés. Eso es una mala señal si tenemos en cuenta que el PIB tiende a la baja desde 2026 y hasta 2030.

La Airef alerta del "sorprendente" incremento de inmigrantes que han llegado a España para ocupar mano de obra intensiva en 2025. Serán 600.000 más.

El efecto de los Fondos Next Generation en la inversión, el empleo industrial y la digitalización no se deja sentir. Funcas lo considera "decepcionante" , a falta de un año para que se acaben las ayudas a fondo perdido.

Lo que dicen los expertos: El Observatorio de la Productividad de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), que lleva años estudiando este parámetro, han alertado de un giro a la baja que se prolongará hasta final de año.

Ambas instituciones admiten que ha habido una mejora de la inversión industrial , pero sostienen que no ha sido suficiente para elevar la productividad. Lo que en 2024 fueron crecimientos anuales superiores al 1%, en este 2025 se han desplomado.

Son factores que van más allá de la producción y el empleo pero que mejoran la calidad y la productividad de un país. Del lado positivo: entidades como CESCE o Equipo Económico destacan que España ha logrado por primera vez que el valor de la exportación de servicios no turísticos (ingeniería, telecos, tecnología, finanzas, transporte o propiedad intelectual) supere al de los servicios turísticos.

Reducción de jornada: El empeño de la ministra de Trabajo de obligar por ley a una reducción de jornada a 37,5 horas a la semana puede ser una bomba de relojería contra la productividad.

Desde su bancada política se asegura que con menos horas de trabajo y el PIB al alza, la productividaddebe aumentar un 1% anual. Pero los expertos consultados advierten de que "no se puede limitar ese cálculo a una simple cuenta".

Los analistas han advertido del riesgo de la reducción de jornada por leyy, puesto que limita a 7,5 horas al día el tiempo de trabajo. Algo que en el resto de Europa está casi en desuso.

Frente a ello, desde la parte empresarial se reclama la flexibilidad necesaria para encauzar la reducción paulatina de la jornada laboral, que ya está en una media de 38,2 horas. Piden hacerlo a través de la negociación colectiva y sin la rigidez legal de una norma.

que supone. Las mejoras en este campo son complicadas para las empresas con subidas salariales del 3% y unos costes laborales unitarios que crecen a un ritmo del 4%. Si se recorta la jornada sin flexibilidad, muchas pymes no podrán sobrevivir sin pérdidas.

Sin comparativa homogénea: El gran problema detectado por el Consejo de la Productividad está en la falta de datos fiables y compartidos para hacer estimaciones.

No es lo mismo hablar sólo de productividad por hora trabajada (que es mejor cuando se crea mucho empleo), que de la que se genera sólo con el capital. Ambas son distintas a la productividad del total de los factores (PTF). Sus metodologías y resultados varían.

Lo ideal es que el informe que publicará en diciembre el Consejo de la Productividad de España unifique criterios y sirva para poder comparar de forma homologada con la UE la productividad.

El reto demográfico: en el análisis global de la productividad hay que incluir la evolución demográfica a la que se enfrenta España y la caída de la población en edad de trabajar.

Los datos de la Airef estiman un máximo de 33,6 millones de población activa en 2030 , que caerá a poco más de 30 millones en 2050. Se generará con ello una elevación de la edad media de los trabajadores a medida que se jubile el baby boom.

El aumento de la productividad en España presenta un desafío a corto plazo: cambiar el modelo de crecimiento hacia empleos con mayor valor añadido. Y otro a largo plazo: no perder el nivel de actividad aunque se desacelere el turismo.

Una clave en la que todos los expertos coinciden para mejorar la productividad es la calidad institucional, derivada de una estabilidad política que en los últimos siete años ha brillado por su ausencia.