España marca un nuevo record de ocupados con 22,38 millones tras el verano pero eleva la tasa de paro al 10,45%

La población activa creció más que la ocupación, superando los 25 millones, pero la tasa de paro aumentó a 10,45%.

El sector servicios aumentó en 39.100 personas, contribuyendo a un incremento total de 118.400 ocupados entre julio y septiembre.

España alcanza un récord de 22,38 millones de ocupados tras el verano, impulsado por la industria y la construcción.

La ocupación en España ha marcado un nuevo récord de 22,38 millones de personas en el tercer trimestre del año gracias sobre todo a la recuperación de 64.000 empleos en la industria y los 32.600 que se han incorporado a la construcción, según los datos de la Encuesta de Población Activa publicados por el INE.

El sector servicios también aguantó el final del verano con 39.100 personas más, que sirvieron para aumentar el total de ocupados en 118.400 entre julio y septiembre. Una cifra que está muy por debajo del medio millón que se logró en el segundo trimestre gracias a las contrataciones del verano.

La población activa en esos tres meses creció en 178.500 personas, más que la ocupación, de forma que superó los 25 millones, pero la tasa de paro se elevó más de dos décimas, hasta el 10,45%, con dificultades para perder ese nivel en lo que queda de año.

