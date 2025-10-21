Consuelo Sánchez será la nueva responsable de Función Pública tras las protestas de los funcionarios por sus salarios

Fernando Valdés Verelst ha sido designado subsecretario de Transformación Digital y de la Función Pública, sustituyendo a Sánchez Naranjo. Anteriormente, Valdés fue secretario de Estado de Turismo entre 2020 y 2022.

Cambios en el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública tras las protestas de los funcionarios por sus salarios. El Consejo de Ministros ha nombrado a Consuelo Sánchez Naranjo como nueva secretaria de Estado de Función Pública y a Fernando Valdés Verelst como subsecretario del Ministerio.

Consuelo Sánchez Naranjo sustituye en el cargo a Clara Mapelli, también funcionaria de carrera, y quien ha dirigido la Secretaría de Estado desde el 9 de enero de 2024.

Licenciada en Geografía e Historia/Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, Sánchez Naranjo es funcionaria de la Administración General del Estado (miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado) y en la actualidad ejercía como subsecretaria del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Con anterioridad, Sánchez Naranjo ocupó otros puestos de responsabilidad en la Administración. Entre 2004 y 2010 fue subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Política Social, y del Ministerio de Sanidad y Consumo; secretaria general para la Administración Pública en el Ministerio de Administraciones Públicas; y directora general de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad y Consumo.

También ha sido subdirectora general de Recursos Humanos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, subdirectora adjunta del Instituto de Estudios Turísticos, vocal asesora de Seguimiento y Evaluación de Programas Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, subdirectora general de las Letras Españolas, asesora de Cultura en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno o asesora parlamentaria en el Gabinete del ministro de Cultura.

Además, el Consejo de Ministros ha dado también luz verde al nombramiento de Fernando Valdés Verelst como subsecretario de Transformación Digital y de la Función Pública, en sustitución de Sánchez Naranjo.

En la actualidad, Valdés desempeñaba sus funciones en la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica como director ejecutivo Económico Financiero.

Valdés es funcionario de carrera y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Durante su carrera en la administración ha desempeñado numerosos puestos, destacando su ejercicio como secretario de Estado de Turismo entre 2020 y 2022 y previamente como subsecretario de Industria, Comercio y Turismo entre 2018 y 2020.