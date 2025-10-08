Paradela anuncia más de 150M en ayudas para impulsar a empresas industriales "estratégicas" para Andalucía

Las empresas industriales de los sectores "más estratégicos" para Andalucía, entre ellos aeroespacial y defensa, tendrán en los próximos días a disposición ayudas por 154 millones para fortalecer sus cadenas de valor y avanzar en la mejora de la eficiencia energética.

Lo ha anunciado el consejero de Energía, Industria y Minas, Jorge Paradela, durante la tramitación de la conocida como 'Ley de los polígonos', que pretende sacarle brillo de nuevo para atraer nueva inversión industrial.

La norma ha superado, como era previsible dada la mayoría absoluta del PP, el debate de totalidad en el Parlamento andaluz, donde el consejero ha dado algunos detalles de estas nuevas ayudas, que se repartirán en dos convocatorias.

La primera línea, con un presupuesto de 109 millones, corresponde al programa de Incentivos Integrados que aúna competitividad industrial y eficiencia energética (INCEA), y va dirigida al fortalecimiento de los ecosistemas en torno a veinte actividades industriales de referencia para Andalucía.

Estas son las 19 que cuentan con un plan específico de cadena de valor bajo el paraguas del Plan CRECE Industria, más el sector aeroespacial y de defensa.

La segunda línea de incentivos se enmarca en el programa para el uso eficiente de la energía en Andalucía (INEA), que gestiona la Agencia Andaluza de la Energía, y que destinará 45 millones al sector empresarial y la cadena agroalimentaria para avanzar en eficiencia energética.

Avanza la 'Ley de los polígonos'

En paralelo a este anuncio, Paradela ha defendido las virtudes del Proyecto de Ley de Espacios Productivos para el fomento de la industria en Andalucía (LEPA), nombre oficial de la 'Ley de los polígonos', que pretende dar una segunda vida a estos espacios y exprimir su potencial.

“Se trata de una iniciativa legislativa que nace con la vocación de dar respuesta a una reivindicación histórica de ayuntamientos y asociaciones empresariales de la mejora de los espacios productivos y polígonos industriales”, ha subrayado.

También ha querido remarcar el consenso ante la norma, que contiene aportaciones de 22 entidades y organismos tanto públicos como privados, entre ellos la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), las organizaciones sindicales UGT y CCOO, o la Asociación de Espacios Productivos de Andalucía (AEPA).

La Junta cree que existe gran potencial de crecimiento económico en los 2.379 espacios productivos con los que cuenta la comunidad, altamente dispersos: el 70% de los municipios andaluces cuenta con algún polígono.

Pero estos espacios, admite, han caído en una visión algo pesimista al considerarse como algo obsoletos, a pesar de albergar 46.500 empresas y 10.000 autónomos, el 16% del tejido empresarial andaluz y el 22% de los trabajadores.

“A pesar de la importancia que estos espacios tienen para el desarrollo económico de nuestros municipios, no todos se adecúan a las demandas actuales del tejido industrial, ni cuentan con los instrumentos regulatorios, financieros o de gestión necesarios para abordar su modernización y mantenimiento”, ha precisado el consejero.

De hecho, el 40% no cuenta con servicios adicionales como red contra incendios, telecomunicaciones y señalización, o que el 90% carece de equipamientos e infraestructuras como centros de empresas, suministro de gas o depuradoras de agua, según el diagnóstico de la Junta.

50 millones

En este contexto, pero sin esperar a que la Ley se apruebe, la Consejería de Industria, Energía y Minas tiene previsto lanzar a finales de este año una línea de ayudas de 50 millones de euros específica para la mejora de los polígonos.