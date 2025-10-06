COAG ataca a Competencia por sus dudas sobre la retirada del aceite del mercado: "Da cobertura a quienes especulan"

El debate sobre la retirada de oliva del mercado en caso de sobreoferta genera un nuevo enfrentamiento. En esta ocasión, por parte de COAG hacia Competencia por las dudas expresadas la semana pasada por este último en relación a la medida, que impulsa el Ministerio de Agricultura.

Por ahora sigue en proyecto, pero el planteamiento de retirar hasta un 20% de la producción estimada de aceite de mercado si hay una oferta tan abundante que pueda desplomar precios para los agricultores –como ha sucedido este año– entraña riesgos a juicio de la CNMC.

Por ejemplo, elevaría precios a los consumidores al mantener artificialmente precios que, de otra forma, bajarían; por otra, aumenta el riesgo de cártel entre operadores.

Para COAG, estos comentarios "revelan la alineación del organismo con los intereses de la industria y del comercio frente a productores y consumidores".

“Con este comunicado, no sólo incumple su cometido, sino que lo pervierte: desprotege a los consumidores y da cobertura a quienes especulan con el aceite de oliva”, sostiene el responsable estatal de Olivar de COAG, Juan Luis Ávila.

Al respecto, ha insistido en que no se trata de encarecer el producto sino "dotar de estabilidad al mercado, garantizando precios razonables para los consumidores y un mínimo de viabilidad para los productores".

Aunque admite que al principio sí que puede haber un "ligero aumento de precios en destino", a medio y largo plazo considera la organización que "la norma contribuirá a rebajar y estabilizar los precios, evitando situaciones como las vividas en las dos últimas campañas, en las que la escasez disparó los precios hasta niveles prohibitivos".

"Sospechoso" comportamiento de la CNMC

También apunta COAG que el comportamiento de Competencia con respecto a los precios del aceite de oliva es "sospechoso" atiende a otra denuncia que ellos mismos pusieron ante el ente este mayo.

Entonces los agricultores acudieron a la CNMC para pedirle que investigara una posible alteración artificial de los precios en origen del aceite de oliva, que podría suponer una conducta prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia.

Pero la petición no prosperó. Según COAG, Competencia "eludió" esa demanda "solicitando datos de imposible acceso para la organización". También acusa al ente de no pronunciarse o actuar "nunca" "frente a los desorbitados márgenes comerciales que se dan en el mercado, agravados en los últimos años".

"Cada mes, el Índice de Precios Origen-Destino (IPOD) elaborado por COAG muestra diferenciales de más de un 500% entre lo que percibe el agricultor y lo que paga el consumidor en el lineal", remarca.

Por eso, ven "vergonzoso que la CNMC arremeta" contra la norma de retirada de aceite de oliva del mercado, que consideran "necesaria y beneficiosa, mientras guarda silencio ante los abusos que sí perjudican directamente a los consumidores".

"Con su postura, este organismo se quita la careta y evidencia que defiende intereses ajenos al bien común”, asevera Ávila.