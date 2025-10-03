España se encamina a otro año de producción normal de aceite de oliva que alimenta el debate sobre la retirada del mercado

España producirá en la próxima campaña de aceite de oliva que acaba de arrancar alrededor de 1,37 millones de toneladas, una cifra similar a la del año pasado, según las primeras estimaciones oficiales divulgadas por Agricultura.

La previsión alimenta el debate sobre la retirada de aceite del mercado, una novedad planteada por el departamento que dirige Luis Planas después de que en la pasada campaña la abundancia de oferta llevara a un desplome de los precios pagados en el campo a los agricultores.

Se pasó en un año de precios en origen que rondaban de media los 9 euros el kilo a menos de cuatro euros. Para intentar evitarlo, Agricultura planteó que en escenarios de sobreoferta se pudiera retirar una parte de la producción, hasta un 20% como máximo.

La idea acaba de ser cuestionada por Competencia, como ya contó este periódico, dado que podía elevar los precios al consumidor y también el riesgo de cártel. Con las previsiones dadas ahora a conocer, y que apuntan a que se estima que este año la producción baje apenas un 3%, será un debate vigente en próximas semanas.

Los datos del aforo de aceite de oliva indican que si se cumplen las estimaciones, esta campaña será un 19% superior a la media de las últimas seis, que estuvieron mermadas por la sequía, especialmente las de 2023/2024 y 2022/2023.



"Los datos se sitúan en nuestros niveles medios de producción por segundo año consecutivo y nos deben permitir un abastecimiento fluido del mercado nacional y de nuestras exportaciones a terceros países", ha remarcado Planas.

Las previsiones se verán o no confirmadas en función del clima de las próximas semanas, en el que las lluvias determinarán el engorde de la aceituna.