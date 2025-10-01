Moody’s eleva dos escalones la calificación crediticia de Andalucía y la equipara al Tesoro por primera vez

El logotipo de la agencia Moody's en sus oficinas del World Trade Center, en Nueva York. Brendan McDermid Reuters

La agencia internacional de rating Moody’s mejora sustancialmente la calificación crediticia de Andalucía, que pasa de Baa2 a A3, con perspectiva estable. Es una novedad relevante por dos motivos: coloca a la región al mismo nivel que el Tesoro y da mayor tranquilidad a la comunidad en el caso de salir a los mercados en busca de financiación.

Porque esta valoración hace que Andalucía, que en las últimas dos décadas no había obtenido un A3, se perciba como más segura a la hora de retornar esa financiación.

Desde la Junta se felicitan por ello ya que, aseguran, es un "espaldarazo" a su estrategia: acudir el próximo año solo a los mercados para financiarse, sin necesidad de pedir nada al Estado.

Es un objetivo avanzado a primeros de este mes por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se enmarca en el debate sobre la quita de deuda que propone el Gobierno y que María Jesús Montero defiende apuntando, entre otras cosas, que podrían acudir a los mercados en mejores condiciones.

Pero desde San Telmo se rechaza argumentando que no tiene necesidad de una medida de este tipo puesto que ya recurre con facilidad a esta opción de financiación y que la prioridad para Andalucía es, en realidad, una nueva financiación autonómica.

Teniendo todo en cuenta, la reacción de la Junta a la actualización de Moody's es de satisfacción. Para la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, se trata de un “gran hito para Andalucía” que “pone en valor la buena gestión de las finanzas de la comunidad, la disciplina fiscal-presupuestaria, y la óptima gestión de los recursos financieros públicos”.

Las claves de la nota A3

Contar con una nota A3 implica que Andalucía es vista como un territorio con calidad crediticia y bajo riesgo de impagos.

Esto facilita considerablemente que se amplíe la base inversora con nuevos actores que, hasta ahora, no participaban en las emisiones de deuda realizadas por Andalucía, al no alcanzar esta comunidad el rating exigido para acudir a la subasta.

Además, remarca la Junta, permitirá reducir el coste de la deuda andaluza, al mejorar las condiciones y estrechar el diferencial respecto a la financiación del Tesoro. También se espera que las entidades financieras puedan presentar ofertas de financiación (vía préstamos bilaterales) a un coste menor.

La mejora de Moody's se une a otras actualizaciones al alza de agencias de reconocido prestigio como Standard and Poor’s, que en 2023 elevó el rating de Andalucía de ‘BBB+’ a ‘A-’ con perspectiva estable, por su gestión prudente de la deuda y su compromiso con la estabilidad presupuestaria. Andalucía no contaba con una calificación de ‘single A’ desde 2012.