Montero asegura que aprobará la senda de estabilidad para los presupuestos "dentro de poco"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que llevará "dentro de poco" al Consejo de Ministros la senda de estabilidad, que es el paso previo a la elaboración de los presupuestos del próximo año.



"Posteriormente, seguiremos todos los trámites" porque el Gobierno se encuentra "en el proceso de elaboración de los presupuestos" de 2026, ha subrayado la vicepresidenta tras asistir a un evento de Nueva Economía Forum.

Respecto a las críticas por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que remarcaba la falta tanto de objetivos de estabilidad como de proyecto presupuestario por parte del Ejecutivo. La ministra ha destacado que "no creo que la Airef sea crítica en relación con este tema, lo que creo es que constata lo que ya sabemos".

De hecho, España es el único país que no ha enviado a Bruselas el plan presupuestario de 2025 y tampoco ha solicitado la cláusula de escape para el gasto en defensa, lo que podría implicar ajustes en futuros planes.

"España explotó todos los márgenes que permitía la normativa", ha señalado la AIReF, no solo en términos de contenido sino también institucional, ya que no sometió el plan fiscal a debate ni con las administraciones territoriales -"un error de libro"-, ni con el Parlamento ni con la AIReF.

El calendario presupuestario establece que el proyecto de ley con las cuentas tiene que aprobarse antes del 30 de septiembre, pero previamente es necesario contar con una senda de estabilidad, que tiene que aprobarse en Consejo de Ministros y pasar por las Cortes.