La economía 'azul' se hace un 'coaching' para multiplicar sus 32.000M anuales y aprovechar la ola naval y eólica

El delegado de la Zona Franca de Cádiz, Francisco González y Javier Arnau, CEO de Navalia, con varios asistentes al evento. Cedida.

"¡No os juntéis con gente negativa!", jalea Emilio Duró. El empresario, profesor y conferenciante rockstar, convencido de que las emociones negativas se contagian más que las positivas, es –no sin cierta sorna involuntaria– el encargado de cerrar la tercera edición del Blue Zone Forum.

La gran cita internacional de la economía 'azul', promovida por la Zona Franca de Cádiz y este año también Navalia Meeting, ha transmutado durante tres días. No solo ha sido gran congreso de empresas, especialistas y clústeres internacionales, también sesión colectiva de terapia.

Todo lo que sea necesario con tal de agitar al sector y convencer a sus actores de que, pese a la incertidumbre del desarrollo de la eólica marina y pese a la espera del desarrollo del marco regulatorio para atraer inversión a largo plazo, tienen muchos y sobre todo variados caminos para multiplicar los 32.000 millones anuales que ya genera la actividad en España.

Lo que pasa es que, a veces, si hay un papel en el suelo en lo que se fija la mente es en el papel en el suelo y no en lo limpio que está el resto de la calle, razona ante ellos Duró. Antes del viral conferenciante, ya les había hablado sobre optimismo Elsa Punset.

“El exceso de estrés mata la alegría”, alertó en otra de las jornadas, aderezadas también con experiencias profesionales trufadas por los contratiempos. Fue el caso de Ana Oliveras, directora de la academia de Top Gamers Academy y pionera en el sector de los eSports, que comparte lo aprendido: "a veces las bajonas son buenas porque te obligan a repensar las cosas y te redefinen el sector".

Emilio Duró, en el cierre del Blue Zone Forum. Cedida.

"Cómo nos habrán visto para mandarnos estos mensajes", bromea uno de los asistentes al Blue Zone Forum. Pero lo cierto es que el contexto está plagados de desafíos que nadie ha esquivado, como tampoco nadie está dispuesto a rendirse ante ellos.

Mar y energía, con más opciones pero sin números claros

Sobre todo en lo referido a la eólica marina, tal vez el sector que más expectación ha levantado en la cita gaditana. Porque es también la vía más prometedora para dar un despegue colosal a la economía azul.

Pero los números aquí no cuadran. Los proyectos no tienen una viabilidad garantizada para las empresas y no ayuda la competencia de China, que fabrica estructuras a mucho menor coste.

Además, hay barreras en infraestructuras, en la cadena industrial, en los recelos ante estas estructuras y, sobre todo, en la falta de agilidad del marco regulatorio. Todo en un momento en que, insisten los actores de la economía 'azul', podrían dar un empujón decisivo a la soberanía energética.

Uno de los debates del encuentro. Cedida.

Por eso se requieren ayudas. Este es uno de los mensajes más repetidos en el foro: no faltan innovaciones potentes pero, en un mercado aún inmaduro, hay que abrir el debate de por qué opciones apostar.

La cuestión va mucho más allá de la eólica marina. En el Blue Zone Forum se han mostrado las posibilidades de usar las mareas, que podrían generar una energía de 500 megavatios, según un proyecto presentado por Juan José Gomiz, profesor ayudante doctor en el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Cádiz y miembro del Instituto de Investigación Marina (INMAR).

También hay que pensar en las olas, porque la energía undimotriz "podría dar por por sí sola el 100% de la energía que necesita el globo terráqueo", ha afirmado en una ponencia Iolanda Piedra, presidenta del Clúster Marítimo y Logístico de las Islas Baleares.

El reto es pasar de estas estimaciones a generación real –de energía, proyecto y, en suma, dinero– y ahí está el nudo gordiano.

La ola naval

Mientras, el boom de la construcción naval abre ventanas de oportunidad. Buena muestra de ello es la colaboración este año de Navalia.

"El sector naval está en disposición de ser Marca España", ha asegurado en el evento Javier Arnau, CEO de Navalia. El foco este año está en las sinergias con la construcción naval, un sector que vive un momento dulce no solo por el aumento del gasto militar, también por la transformación de cruceros y la electrificación de puertos.

Son opciones en las que los astilleros gaditanos son referentes. El margen de crecimiento que se vislumbra aquí es fuerte, y el runrun es que para lograrlo en serio toca unificar a un sector que, al menos en el sur, está muy atomizado.

Las zonas francas aceleran

Entre estos mensajes de esperanza, está la posición de las zonas francas, decididas a acelerar para prepararse a las demandas cambiantes de la economía azul. Varios ejemplos se han puesto en Blue Zone Forum precisamente de la mano de las líderes de las zonas francas de las Américas, Vigo y Sevilla, convencidas en que el foco debe estar en ser útiles a las empresas.

Porque solo haciendo lo sostenible rentable podrá florecer de verdad la economía azul. Lo han visto ya en el continente americano: "para que se viralice el concepto de lo medioambiental hemos tenido que enlazar con la productividad y el desarrollo de objetivos medibles para las compañías", ha avisado Claudia Pellerano, presidenta de la asociación que engloba a más de 400 zonas francas de las Américas.

En España están ya a esa tarea. "Los proyectos importantes para mí son los de las empresas", ha asegurado Carmen Tovar, delegada de la Zona Franca de Sevilla. Para Tovar la clave es hacer todo lo posible para que las instalaciones estén al servicio de los proyectos, siendo consciente de que en algunos casos hay que ponerse las pilas.

Líderes de varias zonas francas de América y España. Cedida

"Tengo que saltar si puedo cuatro escalones a la vez. Yo tengo que correr porque las empresas ya se encuentran en ese futuro y tenemos que estar con ellas", ha aseverado.

La Zona Franca de Sevilla aspira a mirarse, en otros, en el ejemplo de su homóloga en Vigo, donde hay más de 700 empresas instaladas. Allí las ayudas a las compañías la ayuda a las empresas pasa sobre todo por trasladarles la innovación que se genera respaldando incubadoras e incentivando las alianzas público-privadas.

Acuicultura, el próximo gran debate

La sacudida emocional de Punset y Duró guarda otro mensaje: hay que mirar el presente y seguir preparándose. Mejorando procesos o dándole una vuelta a modelo de explotación de puertos, pero también mirando cuál será el siguiente debate.

Acuicultura es uno de los temas que va ganando terreno en las conversaciones, como respuesta para atender la creciente demanda alimentaria. Una opción más, en suma, para la baraja de empresarios y especialistas de la economía azul, que han aplaudido a rabiar a Duró. La sesión ha sido efectiva.