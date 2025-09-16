El INE asegura que todos los cambios metodológicos en sus estadísticas se hacen de acuerdo con la normativa europea

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado un comunicado institucional en el que asegura que todos los cambios de metodología que se han producido en datos como el IPC o el PIB se han hecho de forma rigurosa según las normas establecidas en los reglamentos europeos.

El INE quiere matizar con ello algunos aspectos del reportaje publicado este domingo por EL ESPAÑOL con el título "Lo que Homer ha enseñado a Sánchez: si las estadísticas no te gustan, cámbialas; así manipula el Gobierno a los españoles".

El INE recuerda que "cualquier cambio introducido por un estado miembro debe responder de forma estricta y escrupulosa a la normativa europea y, además, debe ser comunicado previamente a su implantación a la oficina de estadística de la UE (Eurostat), que debe dar su beneplácito".

Para garantizar que todos los países cumplen, el INE advierte que Eurostat realiza auditorías en las que revisan los parámetros metodológicos, algo que, a su entender, "refuerza la garantía de calidad y comparabilidad de la producción estadística".

PIB

En el caso de las estimaciones sobre la evolución del PIB y la Renta Nacional Bruta, el INE insiste en que surgen de los datos de la Contabilidad Nacional, que se recogen según las recomendaciones metodológicas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 2010, implantado en la UE bajo reglamento.

En lo que respecta al análisis que se hace de los fondos europeos, el INE aclara que esos fondos se registran como transferencias de capital, cuya contrapartida es un activo fijo o como gastos corrientes. Pero no se emplean como fuente directa en las estimaciones de inversión privada.

En línea con la normativa europea, el organismo matiza que la revisión estadística llevada a cabo en las cuentas nacionales hace un año, fue parte de un proceso coordinado en todos los países de la UE, que actualizan cada cinco años las fuentes y métodos empleados en sus estimaciones del PIB.

"Este proceso garantiza la alta calidad, coherencia y comparabilidad de los datos de cuentas nacionales", reitera el INE. A la hora de calcular el impacto de esos cambios en el PIB, advierte que "la revisión total en el nivel del PIB del año 2021 fue de 13.184 millones".

IPC

En el caso del IPC y los ajustes en las ponderaciones que se hicieron en 2023 en la Encuesta de Presupuestos Familiares y la inclusión del mercado libre de la energía, la nota institucional del INE aclara que se empezaron a preparar dos años antes de que llegara la actual presidenta, Elena Manzanera.

Tras explicar que esos cambios responden a las recomendaciones europeas y el Reglamento de 2020, el INE recuerda que "la actualización de los pesos de los productos (incluidos los de la alimentación y electricidad) se realiza anualmente".

A su juicio, el hecho de que la alimentación redujera su peso no es indicativo de menos inflación, ya que depende también de la evolución de los precios de estos productos en el futuro. Incluso recuerda que hubo un aumento mayor de la ponderación en 2021, con un 20% al alza.

De la misma manera, en el INE aseguran que la incorporación del mercado privado de electricidad supuso una mejora considerable en la precisión de este indicador, ya que hasta entonces solo se recogía la evolución de los precios del mercado público.

El INE reconoce que la metodología del IPC contempla la posibilidad de modificar los parámetros de medición para mejorar su precisión. Pero asegura que "cualquier cambio en este sentido se puede realizar sin incurrir en imprecisiones metodológicas a la hora de medir la inflación".

Por último, la nota del INE asegura que sobre el Índice de Referencia para la actualización de los Arrendamientos de Vivienda (IRAV), se ha respondido a lo que exige la Ley por el derecho a la vivienda de 2023.