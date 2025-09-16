Andalucía sufragará los viajes de los empresarios que busquen nuevos mercados para sortear el golpe arancelario de Trump

Los exportadores andaluces que busquen reforzar su presencia internacional en medio de la actual guerra arancelaria desatada por Donald Trump contarán con nuevas ayudas directas de la Junta para emprender esos viajes.

Será a través de la agencia TRADE, que ha activado ayudas directas a la internacionalización dotadas con 11,5 millones de euros para ayudarles hasta 2029 en estos desplazamientos. Con esta cuantía se podrá sufragar entre el 65% y el 100% de los gastos relativos a viajes, estancia y manutención.

Se apoyarán tanto los viajes de prospección como la participación individual en ferias y eventos. La medida, presentada en Sevilla este martes a empresarios, financiará hasta un máximo de tres personas y cinco días por persona y por actuación en el caso de la participación en ferias y eventos expositivos internacionales y una persona en los viajes de prospección internacional.

Como máximo, cada beneficiario y actuación podrá recibir una subvención máxima de 50.000 euros. Las ayudas, disponibles desde agosto, han sido presentadas como "un billete de ida al exterior" sobre todo en el caso de pymes, por el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara.

González de Lara ha insistido en que este tipo de respaldo era una "demanda histórica de empresarios" que, a nadie se le escapa, cobra mayor peso teniendo en cuenta el contexto arancelario actual y el golpe que puede representar para las exportaciones de Andalucía, que superan en valor los 21.000 millones de euros a cierre del primer semestre de este año; en 2024 fue además la única comunidad que creció en exportaciones.

De hecho, estas ayudas van a tener muy en cuenta aquellos mercados que puedan suponer una alternativa a Estados Unidos, aunque también se contemplan para acciones a este país.

En esencia se trata de reforzar la presencia de empresas de Andalucía en mercados prioritarios como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Marruecos, Australia, China, India y Japón. "El objetivo es diversificar destinos, abrir puertas y generar nuevas oportunidades para las empresas andaluzas", ha apuntalado el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez

Rojas.

La idea es que todo se refleje al final en las cuentas de la comunidad, ha indicado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

“Cuanto más fuertes sean nuestras empresas en el exterior, más sólida será la economía andaluza en el interior”, ha señalado, “por lo que esta orden de ayudas no solo impulsa la internacionalización, sino que anticipa y protege el futuro económico de Andalucía”.

Este nuevo plan también se presenta como baza extra en la gestión de TRADE, que hasta la fecha ha aprobado incentivos para 379 proyectos empresariales, con más de 101 millones de euros de apoyo público a través de los fondos europeos.

Se espera que movilicen 215 millones de euros de inversiones que, a su vez, creen empleo y fortalezcan el sector industrial y el tejido empresarial.