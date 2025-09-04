La naviera CMA CGM abre una nueva conexión de mercancías entre Sevilla y Canarias

La naviera CMA CGM operará a partir del próximo día 20 una nueva línea entre Sevilla y Canarias. La ruta, con la que intensificará su presencia en el Puerto de Sevilla, supondrá un aumento de la capacidad, frecuencia y flexibilidad de los tráficos con el archipiélago.

Además, la nueva línea ofrece también conexión directa en tren con Continental Rail entre la propia terminal de contenedores y Madrid y Bilbao. Con este movimiento, el Puerto de Sevilla se ve reforzado en una ruta clave para la infraestructura: el 25% del tráfico del puerto pasa por las Canarias, ha destacado Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla.

Con este acuerdo se amplían a cinco el total de conexiones marítimas entre la capital andaluza y el archipiélago. CMA CGM ofrece tres de estas cinco conexiones semanales: martes, viernes y, ahora, los sábados.

Los buques que prestan el servicio son el Andalucía Express y el Canarias Express, con capacidad para albergar carga rodada y contenerizada; y el portacontenedores Pachuca. Este último tiene una capacidad de 420 TEU e incorporará un itinerario con salida desde Sevilla los sábados, con escala los martes en Las Palmas de Gran Canaria y los miércoles en Santa Cruz de Tenerife.



Por su parte, Boluda Lines cuenta con dos salidas Sevilla – Canarias, una los miércoles a través del buque Verónica B; y otra los viernes en los portacontenedores Carlota B o Meandi.

Alimentos y materiales de construcción

Dentro del tráfico entre Sevilla y Canarias destacan frutas, hortalizas, pescado congelado, aceites, y también, chatarra, vidrio reciclado, material de construcción, maquinaria y carga de proyecto. Hasta julio de 2025, el tráfico de mercancía contenerizada entre Sevilla y Canarias supera las 600.000 toneladas.