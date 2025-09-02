El final del verano destruye casi 200.000 puestos de trabajo en el peor agosto para el empleo en seis años

La ocupación en el mes de agosto sufrió un revés de 199.300 afiliaciones a la Seguridad Social, el recorte más alto de los últimos seis años generado por las menores expectativas en el turismo y la reducción de 75.869 efectivos más en educación.

Ese dato deja el número total de afiliados en 21,66 millones, lejos del dato de casi 21,9 que se logró el mes anterior y de los 22 millones que reflejaba la Encuesta de la Población (EPA) del segundo trimestre del año.

De forma paralela, los datos recogidos por el SEPE dejan un aumento de 21.905 parados más el mes central del verano, la mayor parte de ellos centrados en el sector de los servicios.

<script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}})}(); </script>

Si tenemos en cuenta los últimos doce meses, el número de afiliados a la Seguridad Social aumenta en 476.801 personas y el desempleo se recorta en 145.610, si bien en ambos casos se retrae el ritmo de crecimiento acumulado hasta ahora.

Los datos de la Seguridad Social del mes de agosto son malos en todos los sectores de actividad. Industria y construcción se dejan 16.000 puestos de trabajo en el aire ante el parón económico estival. Incluso en el campo se reduce en más de 17.300 ocupados.

Pero el mayor descenso se produce en el ámbito del sector servicios, con 149.700 bajas en las afiliaciones, muy marcadas por el desplome en la educación y en las actividades relacionadas con el turismo.

Sólo las actividades sanitarias, el personal doméstico y el suministro de agua y energía aumentan su ocupación en el mes de agosto, mientras que en los otros diecisiete sectores de actividad del régimen general de la Seguridad Social, se recortan.

<script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}})}(); </script>

Es muy significativo también en este mes del año el descenso de 8.662 autónomos que paran su actividad. Solo en los meses de julio y agosto el recorte en este régimen es de más de 15.000 afiliados, hasta quedar en 3,4 millones. No obstante, suben en 34.361 en los últimos doce meses.

Aunque la hostelería y los servicios turísticos, en general, aguantan hasta el mes de septiembre con caídas menores, es evidente el parón en las cuatro CCAA más centradas en la llegada de turistas.

El récord del mes de julio en los datos del turismo se ha saldado a la baja en agosto. Cataluña, la zona que más llegadas de extranjeros recibe de España, se dejó 63.500 afiliados en agosto; Madrid más de 42.700; Valencia perdió casi 25.000 y en Andalucía se produjeron 17.400 bajas.

El bajón por territorios fue generalizado. Como en los sectores de actividad, es más rápido señalar que tan sólo en Canarias y en Cantabria mejoraron los datos de ocupación el mes pasado.

El paro aguanta

El reflejo de esos datos de afiliación en las oficinas del SEPE se saldaron con un paro registrado en agosto de 2,42 millones de personas, 21.905 más que en el mes anterior (un 0,91%).

Es una evolución muy similar a la de los meses de agosto de los últimos años, si bien hay que destacar que estamos en el nivel más bajo de paro desde agosto de 2007, justo antes de la gran crisis financiera y en pleno boom inmobiliario.

Por sectores económicos, el desempleo se ceba en agosto con el sector servicios (21.692 parados más), además de en la industria y la construcción, con subidas de 2.700 personas en ambos casos.

El dato lo compensa la mejora de 1.849 personas en el ámbito de la agricultura y, sobre todo, los 3.558 efectivos de recorte que se producen en el colectivo sin empleo anterior, casi todo en jóvenes menores de 25 años.

El desempleo femenino aumenta en 11.748 mujeres (0,80%) respecto al mes de julio y se sitúa en 1.471.731, mientras que el masculino se sitúa en 954.780 al ascender en 10.157 personas (1,08%).

El paro registrado en agosto de 2025 baja en cinco comunidades autónomas. Las mayores caídas en términos absolutos se producen en Castilla-La Mancha (-1.047 personas), Canarias (-873 personas) y Comunidad Foral de Navarra (-150 personas).

El número total de contratos registrados durante el mes de agosto ha sido de 1.039.962. De este total, 385.856 contratos de trabajo tienen carácter indefinido y suponen el 37,10%.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, con datos del mes de julio, fue de 1.315,4 euros lo que supone 252,6 euros más que en julio de 2024 (23,8%).