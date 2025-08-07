El precio de los carburantes cae en la primera semana de agosto y llenar el depósito es hasta 6,4 euros más barato que en 2024

El precio de los carburantes se ha abaratado esta semana un 0,2% con respecto a la semana anterior y llenar el depósito de combustible es hasta 6,4 euros más barato que hace un año en pleno agosto.

En concreto, el precio medio del litro de diésel, después de tres de alzas consecutivas que le habían llevado a máximos desde principios de abril, ha caído esta semana un 0,2% frente a hace siete días, situándose en los 1,432 euros, según datos del Boletín Petrolero de la UE recogidos por Europa Press.

Por su parte, el precio medio del litro de gasolina, que prácticamente se había mantenido estable en las últimas tres semanas, ha bajado también un 0,2% con respecto a la pasada semana, hasta los 1,486 euros.

Este comportamiento en los precios de los carburantes se produce en pleno mes de agosto, el más importante en cuanto a movimientos de vehículos del verano 2025 y en el que está previsto que se realicen más de 52,871 millones de desplazamientos por las carreteras españolas.

Con estos niveles de precios, en lo que va de 2025 el precio de la gasolina acumula un abaratamiento del 2,55%, mientras que el del diésel es del 0,76%.

Precio medio

Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 78,76 euros, unos 2,31 euros menos que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a casi 81,07 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 81,73 euros, unos 6,43 euros menos que en 2024, cuando suponía unos 88,16 euros.

El precio medio del litro del diésel se mantiene claramente por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando era de 1,479 euros el litro. La gasolina, mientras, sigue también por debajo del precio de los 1,591 euros el litro que tenía en ese momento.

Asimismo, ambos carburantes continúan lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.